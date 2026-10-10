Cronaca

Incendio e maltempo nel Salernitano: rogo all’Ocean Beach e allagamenti

Vigili del Fuoco in azione nel Salernitano: fiamme sul tetto dello stabilimento Ocean Beach a Pontecagnano e strade allagate tra Salerno, Agro e Cilento.

Di:
Ernesto Rocco
Incendio e maltempo nel Salernitano: rogo all’Ocean Beach e allagamenti

Un violento incendio ha colpito oggi lo stabilimento balneare “Ocean Beach” in località Magazzeno, a Pontecagnano Faiano, distruggendone buona parte della copertura superiore. L’episodio s’inserisce in una giornata particolarmente complessa per i soccorsi, già mobilitati sull’intero territorio della provincia di Salerno per far fronte agli ingenti allagamenti provocati dalle precipitazioni eccezionali che stanno interessando la fascia costiera e l’entroterra fin dalle prime ore del mattino.

Fiamme all’Ocean Beach di Pontecagnano: l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme lungo il litorale di Pontecagnano Faiano è scattato intorno a mezzogiorno, quando una densa colonna di fumo s’è levata dal tetto della struttura balneare “Ocean Beach”. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, equipaggiate con un’autobotte e un’autoscala per domare il rogo dall’alto e garantire la continuità del rifornimento idrico.

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Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere le fiamme ed evitarne la propagazione alle adiacenze. Completata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area, i tecnici del corpo hanno avviato i rilievi di rito per determinare l’esatta origine dell’incendio.

Ondata di maltempo sul Salernitano: allagamenti da Salerno all’Agro e al Cilento

Oltre all’emergenza rogo sul litorale, le squadre dei caschi rossi sono impegnate ininterrottamente dall’alba su diversi fronti operativi a causa del forte maltempo. La pioggia torrenziale sta creando forti disagi alla circolazione e alla rete idrica circostante, evidenziando criticità marcate nell’Agro nocerino-sarnese e nel Basso Cilento.

Nel capoluogo di Salerno, diverse arterie stradali si sono trasformate in brevi corsi d’acqua, provocando l’allagamento di locali commerciali e scantinati al piano strada. Il personale antincendio sta conducendo interventi idrovori straordinari per accelerare il deflusso delle acque ed evitare ulteriori danni alle strutture private e pubbliche. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti.

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