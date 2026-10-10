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Salerno, approdata la nave Solidaire: in salvo 14 migranti, metà sono minori

La nave Solidaire è giunta nel porto di Salerno con 14 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo. Tra loro sette minori non accompagnati.

Di:
Ernesto Rocco
Salerno, approdata la nave Solidaire: in salvo 14 migranti, metà sono minori

La nave umanitaria Solidaire, impiegata in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e battente bandiera tedesca, è giunta questa mattina nel porto di Salerno poco prima delle 11:30. A bordo dell’imbarcazione si trovano 14 migranti tratti in salvo durante le recenti operazioni condotte nel bacino del Mediterraneo. Ad attenderli in banchina è stato predisposto il protocollo operativo per l’assistenza e la prima accoglienza delle persone sbarcate.

La composizione del gruppo ed i soccorsi in mare

Tra le 14 persone condotte nello scalo salernitano si segnala la presenza di sette minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Inizialmente, il contingente tratto in salvataggio dall’organizzazione umanitaria Solidaire contava 15 migranti. Tuttavia, per uno dei naufraghi si è reso necessario un primo sbarco d’urgenza presso il porto di Mazara del Vallo, riducendo a 14 il totale dei passeggeri giunti fino alla destinazione campana.

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Operatività della macchina dell’accoglienza a Salerno

All’arrivo della nave nel porto commerciale, si è attivata immediatamente la struttura organizzativa coordinata dalla Prefettura di Salerno. Il dispositivo di assistenza ha visto la cooperazione sinergica del Comune di Salerno, delle forze dell’ordine, del personale sanitario e dei volontari appartenenti alle diverse associazioni territoriali, garantendo le prime cure, i controlli medici di rito ed il riconoscimento dei migranti giunti sulla terraferma.

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