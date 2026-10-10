Casarano-Salernitana: granata a caccia della prima vittoria stagionale in trasferta

Casarano-Salernitana, match valido per la nona giornata del girone C di Serie C, si disputa domani domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Giuseppe Capozza, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La sfida tra i pugliesi e i granata verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in diretta televisiva.

Il momento delle due squadre e la situazione in classifica

La formazione campana arriva all’appuntamento galvanizzata dalla prestigiosa vittoria casalinga contro il Bari, griffata dalle reti di Facundo Lescano e Jason Djamanca. Mister Serse Cosmi, a caccia del primo successo esterno della stagione, deve fare a meno degli indisponibili Achik, Djibril e Heinz, non convocati dopo l’allenamento di ieri.

Dall’altra parte, i pugliesi occupano quota 10 punti in classifica ma attraversano un momento di flessione. Nelle ultime cinque uscite i padroni di casa hanno raccolto 7 punti, frutto dei successi contro Barletta e Audace Cerignola, del pari con il Savoia e dei recenti stop consecutivi contro Monopoli e Sorrento, ko arrivati senza riuscire a trovare la via della rete.

Le scelte di formazione e le probabili scelte di Cosmi

Per la trasferta del Capozza, il tecnico umbro orienta le sue scelte verso il collaudato 3-4-1-2. Davanti al portiere Galeotti, il pacchetto difensivo dovrebbe essere composto da Pieraccini sul centro-destra, Celiento al centro e Anastasio favorito su Zoia sulla corsia mancina, con Capuano pronto a subentrare a gara in corso.

Sulle corsie laterali spazio a Llano a destra e al rientrante Villa a sinistra, mentre in mezzo al campo la diga mediana sarà affidata alla coppia formata da Tascone e De Boer. Sulla trequartista confermato Vitale, pronto a innescare il tandem offensivo. In avanti, verso la maglia da titolare Lescano (decisivo contro il Bari), affiancato da D’Ursi, che al momento insidia La Gumina per il ruolo di seconda punta, mentre Djamanca dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.