Cilento

Il Cilento festeggia i 102 anni di zio Peppo: ex bersagliere e instancabile lavoratore

Giuseppe Marra, ex bersagliere noto come zio Peppo, compie 102 anni: festa a Petrosa di Ceraso tra nipoti, pronipoti, ironia e piccole gioie quotidiane.

Di:
Ernesto Rocco
Zio peppo Ceraso

Giuseppe Marra, per tutti zio Peppo, ha compiuto 102 anni. Nato il 9 ottobre 1924, ieri sera ha festeggiato il compleanno alla Locanda del Brigante, a Petrosa di Ceraso, circondato dall’affetto di nipoti e pronipoti.

Una festa in famiglia a Petrosa di Ceraso

Intorno al festeggiato si sono riuniti parenti di più generazioni, che hanno voluto celebrare un traguardo raro e condividerlo con un uomo molto amato dalla comunità.

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Chi è zio Peppo: ex bersagliere e lavoratore instancabile

Ex bersagliere, Giuseppe Marra ha dedicato gran parte della vita al lavoro, senza mai risparmiarsi. Nel Cilento è conosciuto soprattutto per il carattere schietto, per la saggezza e per l’ironia con cui da sempre affronta le giornate. Qualità che, a 102 anni, continuano a sorprendere chi lo incontra.

Il segreto della vitalità: aria aperta, campagna e buona tavola

Nonostante l’età, zio Peppo conserva il gusto per le piccole cose. Ama la vita all’aria aperta e la campagna, e non rinuncia alla buona tavola. Tra i suoi piaceri c’è la pizza preparata dal nipote Daniele Marra, accompagnata da un buon bicchiere di vino.

Un esempio di longevità per tutta la comunità

La storia di Giuseppe Marra racconta una longevità fatta di semplicità, legami familiari e attaccamento alla propria terra. Per il Cilento, zio Peppo è un punto di riferimento e un esempio di vitalità: a 102 anni, continua a essere protagonista della vita della sua comunità.

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