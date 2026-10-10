Salerno, in dieci anni persi 53mila abitanti: i comuni che si svuotano

Tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2026 la provincia di Salerno è passata da 1.106.506 a 1.053.302 residenti. Sono 53.204 abitanti in meno, pari al 4,8%. Il calo non è uniforme: 135 comuni su 158 hanno meno residenti di dieci anni fa, mentre 23 sono cresciuti. Il quadro emerge dal confronto dei dati demografici ISTAT sulla popolazione residente nei due anni.

Quanti abitanti ha perso la provincia di Salerno

Nel 2016 i 158 comuni salernitani contavano complessivamente 1.106.506 persone, oggi ne contano 1.053.302. Il saldo negativo si distribuisce in modo molto diseguale: 135 comuni registrano un calo e 23 un aumento. Nessun comune ha esattamente lo stesso numero di abitanti di dieci anni fa.

Salerno perde quasi 10mila residenti

Il dato assoluto più pesante riguarda il capoluogo, passato da 135.261 a 125.323 abitanti: 9.938 residenti in meno, il 7,3%. Per dare un’idea, è come se in dieci anni fosse sparito un comune di dimensioni medie.

Cava, Scafati, Nocera ed Eboli: le città con le perdite maggiori

Dopo il capoluogo, le diminuzioni più consistenti in valore assoluto riguardano i centri dell’Agro e della Valle dell’Irno e dei Picentini:

Cava de’ Tirreni : da 53.659 a 49.330 abitanti, -4.329 (-8,1%)

: da 53.659 a 49.330 abitanti, (-8,1%) Scafati : da 50.787 a 47.574, -3.213 (-6,3%)

: da 50.787 a 47.574, (-6,3%) Nocera Inferiore : da 46.043 a 43.291, -2.752 (-6,0%)

: da 46.043 a 43.291, (-6,0%) Eboli : da 40.115 a 37.656, -2.459 (-6,1%)

: da 40.115 a 37.656, (-6,1%) Battipaglia: da 50.786 a 49.504, -1.282 (-2,5%)

Nella top 20 delle perdite assolute compaiono anche Sant’Egidio del Monte Albino (-1.226, -13,8%), Vietri sul Mare (-1.024, -13,0%), Mercato San Severino (-1.013), Teggiano (-1.009, -12,7%), Nocera Superiore (-867), Siano (-753), Vallo della Lucania (-752), Pagani (-717), Padula (-593), Sarno (-592), Buccino (-585), Amalfi (-577), Sala Consilina (-561) e Giffoni Valle Piana (-540).

Aree interne e Cilento: dove lo spopolamento pesa di più

Il numero assoluto non basta a raccontare il fenomeno. Perdere mille residenti in una città da centomila abitanti non è come perderne cento in un paese di cinquecento. In termini percentuali, i casi più gravi sono nei piccoli centri dell’entroterra:

Campora : da 439 a 297 abitanti, -32,3% , quasi un residente su tre

: da 439 a 297 abitanti, , quasi un residente su tre Roscigno : da 817 a 570, -30,2%

: da 817 a 570, Laurino : da 1.548 a 1.200, -22,5%

: da 1.548 a 1.200, Rofrano : da 1.576 a 1.222, -22,5%

: da 1.576 a 1.222, Corleto Monforte : da 592 a 462, -22,0%

: da 592 a 462, Sant’Angelo a Fasanella : da 635 a 498, -21,6%

: da 635 a 498, Castelcivita : da 1.739 a 1.370, -21,2%

: da 1.739 a 1.370, Montano Antilia : da 2.077 a 1.644, -20,8%

: da 2.077 a 1.644, Aquara : da 1.545 a 1.237, -19,9%

: da 1.545 a 1.237, Sacco: da 492 a 394, -19,9%

Seguono Bellosguardo e Piaggine (-19,5%), Orria (-18,5%), Salvitelle (-18,4%), Perito (-18,0%), Laurito (-17,9%), Serramezzana (-17,8%), Magliano Vetere (-17,6%), Gioi (-17,2%) e San Mauro la Bruca (-17,1%). In tutti questi comuni in dieci anni è venuta meno più di un sesto della popolazione, e in molti più di un quinto.

Costiera amalfitana: il turismo non ferma il calo dei residenti

Il calo colpisce anche località di grande richiamo turistico. Amalfi scende da 5.149 a 4.572 abitanti (-577, -11,2%), Positano da 3.955 a 3.643 (-312, -7,9%), Maiori da 5.573 a 5.211 (-6,5%) e Ravello da 2.490 a 2.335 (-6,2%). Una forte presenza di visitatori, dunque, non si traduce necessariamente in più residenti stabili.

I 23 comuni che crescono

Il quadro non è solo negativo. In 23 comuni la popolazione è oggi superiore a quella del 2016. Il maggiore incremento assoluto è di Montecorvino Pugliano, da 10.701 a 11.212 residenti (+511, +4,8%). Seguono:

Campagna : +491

: +491 Fisciano : +417

: +417 Angri : +351

: +351 Pontecagnano Faiano : +237

: +237 Castelnuovo Cilento : +117

: +117 San Cipriano Picentino : +107

: +107 Casal Velino : +100

: +100 Ascea: +94

In percentuale il dato migliore è di Prignano Cilento, da 1.018 a 1.111 abitanti (+9,1%), davanti a Laureana Cilento (+6,9%) e Montecorvino Pugliano (+4,8%). Completano l’elenco Atena Lucana, Castel San Giorgio, San Valentino Torio, Tramonti, Torchiara, Ogliastro Cilento, Giungano, Perdifumo, Altavilla Silentina, Novi Velia, San Pietro al Tanagro e Romagnano al Monte, con incrementi tra +1 e +64 residenti.

Come leggere i numeri: cosa misurano i dati ISTAT

Il confronto riguarda la popolazione residente, cioè chi ha la dimora abituale nel comune. Non conta presenze turistiche, seconde case né chi vive sul territorio solo per una parte dell’anno. Il dato al 1° gennaio 2026 è una stima ISTAT, coerente con le risultanze censuarie e con il bilancio demografico provvisorio 2025. Il dato del 2016 si riferisce alla popolazione residente al 1° gennaio di quell’anno, secondo i dati DEMO ISTAT.

La classifica completa dei 158 comuni

La tabella è ordinata dalla maggiore perdita assoluta al maggiore incremento.