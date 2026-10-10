Salerno, in dieci anni persi 53mila abitanti: i comuni che si svuotano

Tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2026 la provincia di Salerno è passata da 1.106.506 a 1.053.302 residenti. Sono 53.204 abitanti in meno, pari al 4,8%. Il calo non è uniforme: 135 comuni su 158 hanno meno residenti di dieci anni fa, mentre 23 sono cresciuti. Il quadro emerge dal confronto dei dati demografici ISTAT sulla popolazione residente nei due anni.
Quanti abitanti ha perso la provincia di Salerno
Nel 2016 i 158 comuni salernitani contavano complessivamente 1.106.506 persone, oggi ne contano 1.053.302. Il saldo negativo si distribuisce in modo molto diseguale: 135 comuni registrano un calo e 23 un aumento. Nessun comune ha esattamente lo stesso numero di abitanti di dieci anni fa.
Salerno perde quasi 10mila residenti
Il dato assoluto più pesante riguarda il capoluogo, passato da 135.261 a 125.323 abitanti: 9.938 residenti in meno, il 7,3%. Per dare un’idea, è come se in dieci anni fosse sparito un comune di dimensioni medie.
Cava, Scafati, Nocera ed Eboli: le città con le perdite maggiori
Dopo il capoluogo, le diminuzioni più consistenti in valore assoluto riguardano i centri dell’Agro e della Valle dell’Irno e dei Picentini:
- Cava de’ Tirreni: da 53.659 a 49.330 abitanti, -4.329 (-8,1%)
- Scafati: da 50.787 a 47.574, -3.213 (-6,3%)
- Nocera Inferiore: da 46.043 a 43.291, -2.752 (-6,0%)
- Eboli: da 40.115 a 37.656, -2.459 (-6,1%)
- Battipaglia: da 50.786 a 49.504, -1.282 (-2,5%)
Nella top 20 delle perdite assolute compaiono anche Sant’Egidio del Monte Albino (-1.226, -13,8%), Vietri sul Mare (-1.024, -13,0%), Mercato San Severino (-1.013), Teggiano (-1.009, -12,7%), Nocera Superiore (-867), Siano (-753), Vallo della Lucania (-752), Pagani (-717), Padula (-593), Sarno (-592), Buccino (-585), Amalfi (-577), Sala Consilina (-561) e Giffoni Valle Piana (-540).
Aree interne e Cilento: dove lo spopolamento pesa di più
Il numero assoluto non basta a raccontare il fenomeno. Perdere mille residenti in una città da centomila abitanti non è come perderne cento in un paese di cinquecento. In termini percentuali, i casi più gravi sono nei piccoli centri dell’entroterra:
- Campora: da 439 a 297 abitanti, -32,3%, quasi un residente su tre
- Roscigno: da 817 a 570, -30,2%
- Laurino: da 1.548 a 1.200, -22,5%
- Rofrano: da 1.576 a 1.222, -22,5%
- Corleto Monforte: da 592 a 462, -22,0%
- Sant’Angelo a Fasanella: da 635 a 498, -21,6%
- Castelcivita: da 1.739 a 1.370, -21,2%
- Montano Antilia: da 2.077 a 1.644, -20,8%
- Aquara: da 1.545 a 1.237, -19,9%
- Sacco: da 492 a 394, -19,9%
Seguono Bellosguardo e Piaggine (-19,5%), Orria (-18,5%), Salvitelle (-18,4%), Perito (-18,0%), Laurito (-17,9%), Serramezzana (-17,8%), Magliano Vetere (-17,6%), Gioi (-17,2%) e San Mauro la Bruca (-17,1%). In tutti questi comuni in dieci anni è venuta meno più di un sesto della popolazione, e in molti più di un quinto.
Costiera amalfitana: il turismo non ferma il calo dei residenti
Il calo colpisce anche località di grande richiamo turistico. Amalfi scende da 5.149 a 4.572 abitanti (-577, -11,2%), Positano da 3.955 a 3.643 (-312, -7,9%), Maiori da 5.573 a 5.211 (-6,5%) e Ravello da 2.490 a 2.335 (-6,2%). Una forte presenza di visitatori, dunque, non si traduce necessariamente in più residenti stabili.
I 23 comuni che crescono
Il quadro non è solo negativo. In 23 comuni la popolazione è oggi superiore a quella del 2016. Il maggiore incremento assoluto è di Montecorvino Pugliano, da 10.701 a 11.212 residenti (+511, +4,8%). Seguono:
- Campagna: +491
- Fisciano: +417
- Angri: +351
- Pontecagnano Faiano: +237
- Castelnuovo Cilento: +117
- San Cipriano Picentino: +107
- Casal Velino: +100
- Ascea: +94
In percentuale il dato migliore è di Prignano Cilento, da 1.018 a 1.111 abitanti (+9,1%), davanti a Laureana Cilento (+6,9%) e Montecorvino Pugliano (+4,8%). Completano l’elenco Atena Lucana, Castel San Giorgio, San Valentino Torio, Tramonti, Torchiara, Ogliastro Cilento, Giungano, Perdifumo, Altavilla Silentina, Novi Velia, San Pietro al Tanagro e Romagnano al Monte, con incrementi tra +1 e +64 residenti.
Come leggere i numeri: cosa misurano i dati ISTAT
Il confronto riguarda la popolazione residente, cioè chi ha la dimora abituale nel comune. Non conta presenze turistiche, seconde case né chi vive sul territorio solo per una parte dell’anno. Il dato al 1° gennaio 2026 è una stima ISTAT, coerente con le risultanze censuarie e con il bilancio demografico provvisorio 2025. Il dato del 2016 si riferisce alla popolazione residente al 1° gennaio di quell’anno, secondo i dati DEMO ISTAT.
La classifica completa dei 158 comuni
La tabella è ordinata dalla maggiore perdita assoluta al maggiore incremento.
|Comune
|2016
|2026
|Variazione
|%
|Salerno
|135.261
|125.323
|-9.938
|-7,3%
|Cava de’ Tirreni
|53.659
|49.330
|-4.329
|-8,1%
|Scafati
|50.787
|47.574
|-3.213
|-6,3%
|Nocera Inferiore
|46.043
|43.291
|-2.752
|-6,0%
|Eboli
|40.115
|37.656
|-2.459
|-6,1%
|Battipaglia
|50.786
|49.504
|-1.282
|-2,5%
|Sant’Egidio del Monte Albino
|8.909
|7.683
|-1.226
|-13,8%
|Vietri sul Mare
|7.902
|6.878
|-1.024
|-13,0%
|Mercato San Severino
|22.322
|21.309
|-1.013
|-4,5%
|Teggiano
|7.976
|6.967
|-1.009
|-12,7%
|Nocera Superiore
|24.263
|23.396
|-867
|-3,6%
|Siano
|9.979
|9.226
|-753
|-7,5%
|Vallo della Lucania
|8.531
|7.779
|-752
|-8,8%
|Pagani
|35.834
|35.117
|-717
|-2,0%
|Padula
|5.368
|4.775
|-593
|-11,0%
|Sarno
|31.529
|30.937
|-592
|-1,9%
|Buccino
|5.047
|4.462
|-585
|-11,6%
|Amalfi
|5.149
|4.572
|-577
|-11,2%
|Sala Consilina
|12.664
|12.103
|-561
|-4,4%
|Giffoni Valle Piana
|12.001
|11.461
|-540
|-4,5%
|Castellabate
|9.188
|8.672
|-516
|-5,6%
|Sapri
|6.770
|6.261
|-509
|-7,5%
|San Gregorio Magno
|4.286
|3.798
|-488
|-11,4%
|Sicignano degli Alburni
|3.519
|3.057
|-462
|-13,1%
|Montano Antilia
|2.077
|1.644
|-433
|-20,8%
|Montecorvino Rovella
|12.739
|12.308
|-431
|-3,4%
|Montesano sulla Marcellana
|6.704
|6.281
|-423
|-6,3%
|Roccapiemonte
|9.060
|8.676
|-384
|-4,2%
|Castelcivita
|1.739
|1.370
|-369
|-21,2%
|Acerno
|2.783
|2.418
|-365
|-13,1%
|Maiori
|5.573
|5.211
|-362
|-6,5%
|Rofrano
|1.576
|1.222
|-354
|-22,5%
|Laurino
|1.548
|1.200
|-348
|-22,5%
|Capaccio Paestum
|22.810
|22.463
|-347
|-1,5%
|Pollica
|2.393
|2.048
|-345
|-14,4%
|Sassano
|5.013
|4.680
|-333
|-6,6%
|Serre
|3.995
|3.671
|-324
|-8,1%
|Giffoni Sei Casali
|5.264
|4.951
|-313
|-5,9%
|Positano
|3.955
|3.643
|-312
|-7,9%
|Roccadaspide
|7.209
|6.900
|-309
|-4,3%
|Aquara
|1.545
|1.237
|-308
|-19,9%
|Olevano sul Tusciano
|6.878
|6.571
|-307
|-4,5%
|Sanza
|2.608
|2.313
|-295
|-11,3%
|Castel San Lorenzo
|2.471
|2.182
|-289
|-11,7%
|Caggiano
|2.765
|2.486
|-279
|-10,1%
|Cetara
|2.141
|1.886
|-255
|-11,9%
|Piaggine
|1.311
|1.056
|-255
|-19,5%
|Colliano
|3.638
|3.387
|-251
|-6,9%
|Roscigno
|817
|570
|-247
|-30,2%
|Celle di Bulgheria
|1.922
|1.677
|-245
|-12,7%
|Camerota
|6.985
|6.741
|-244
|-3,5%
|Salento
|1.977
|1.734
|-243
|-12,3%
|Bellizzi
|13.568
|13.330
|-238
|-1,8%
|Contursi Terme
|3.394
|3.158
|-236
|-7,0%
|San Marzano sul Sarno
|10.442
|10.209
|-233
|-2,2%
|Auletta
|2.336
|2.106
|-230
|-9,8%
|Pisciotta
|2.641
|2.416
|-225
|-8,5%
|Minori
|2.752
|2.528
|-224
|-8,1%
|Bracigliano
|5.565
|5.343
|-222
|-4,0%
|Gioi
|1.278
|1.058
|-220
|-17,2%
|Monte San Giacomo
|1.572
|1.354
|-218
|-13,9%
|Baronissi
|17.003
|16.788
|-215
|-1,3%
|Palomonte
|3.985
|3.772
|-213
|-5,3%
|Sessa Cilento
|1.337
|1.129
|-208
|-15,6%
|Ceraso
|2.397
|2.195
|-202
|-8,4%
|Orria
|1.089
|887
|-202
|-18,5%
|Oliveto Citra
|3.802
|3.601
|-201
|-5,3%
|Casaletto Spartano
|1.420
|1.222
|-198
|-13,9%
|Polla
|5.279
|5.084
|-195
|-3,7%
|Torre Orsaia
|2.118
|1.928
|-190
|-9,0%
|San Giovanni a Piro
|3.780
|3.591
|-189
|-5,0%
|Roccagloriosa
|1.722
|1.535
|-187
|-10,9%
|Casalbuono
|1.194
|1.013
|-181
|-15,2%
|Laviano
|1.438
|1.261
|-177
|-12,3%
|Sant’Arsenio
|2.815
|2.639
|-176
|-6,3%
|Petina
|1.159
|984
|-175
|-15,1%
|Albanella
|6.513
|6.339
|-174
|-2,7%
|San Rufo
|1.754
|1.585
|-169
|-9,6%
|Perito
|931
|763
|-168
|-18,0%
|Futani
|1.204
|1.048
|-156
|-13,0%
|Bellosguardo
|794
|639
|-155
|-19,5%
|Ravello
|2.490
|2.335
|-155
|-6,2%
|Centola
|5.168
|5.020
|-148
|-2,9%
|Felitto
|1.283
|1.140
|-143
|-11,1%
|Campora
|439
|297
|-142
|-32,3%
|Laurito
|788
|647
|-141
|-17,9%
|Pellezzano
|10.965
|10.824
|-141
|-1,3%
|Sant’Angelo a Fasanella
|635
|498
|-137
|-21,6%
|Alfano
|1.023
|891
|-132
|-12,9%
|Postiglione
|2.151
|2.019
|-132
|-6,1%
|Corleto Monforte
|592
|462
|-130
|-22,0%
|Praiano
|2.047
|1.920
|-127
|-6,2%
|Stella Cilento
|738
|612
|-126
|-17,1%
|Cannalonga
|1.063
|939
|-124
|-11,7%
|Magliano Vetere
|695
|573
|-122
|-17,6%
|Controne
|875
|757
|-118
|-13,5%
|Stio
|872
|759
|-113
|-13,0%
|Calvanico
|1.518
|1.407
|-111
|-7,3%
|Ricigliano
|1.144
|1.039
|-105
|-9,2%
|Valva
|1.643
|1.539
|-104
|-6,3%
|Castiglione del Genovesi
|1.383
|1.280
|-103
|-7,4%
|Salvitelle
|560
|457
|-103
|-18,4%
|San Mauro la Bruca
|603
|500
|-103
|-17,1%
|Furore
|776
|678
|-98
|-12,6%
|Rutino
|842
|744
|-98
|-11,6%
|Sacco
|492
|394
|-98
|-19,9%
|Caselle in Pittari
|1.956
|1.860
|-96
|-4,9%
|Atrani
|846
|751
|-95
|-11,2%
|Buonabitacolo
|2.549
|2.454
|-95
|-3,7%
|Morigerati
|665
|577
|-88
|-13,2%
|Santomenna
|443
|368
|-75
|-16,9%
|Trentinara
|1.646
|1.573
|-73
|-4,4%
|Lustra
|1.075
|1.005
|-70
|-6,5%
|San Mauro Cilento
|889
|824
|-65
|-7,3%
|Agropoli
|21.481
|21.418
|-63
|-0,3%
|Cuccaro Vetere
|573
|510
|-63
|-11,0%
|Castelnuovo di Conza
|619
|557
|-62
|-10,0%
|Conca dei Marini
|696
|635
|-61
|-8,8%
|Tortorella
|523
|462
|-61
|-11,7%
|Serramezzana
|331
|272
|-59
|-17,8%
|Pertosa
|690
|632
|-58
|-8,4%
|Vibonati
|3.293
|3.235
|-58
|-1,8%
|Ispani
|1.026
|971
|-55
|-5,4%
|Ottati
|618
|564
|-54
|-8,7%
|Torraca
|1.263
|1.214
|-49
|-3,9%
|Cicerale
|1.220
|1.178
|-42
|-3,4%
|Montecorice
|2.628
|2.592
|-36
|-1,4%
|Monteforte Cilento
|564
|531
|-33
|-5,9%
|San Mango Piemonte
|2.649
|2.616
|-33
|-1,2%
|Valle dell’Angelo
|248
|217
|-31
|-12,5%
|Corbara
|2.545
|2.518
|-27
|-1,1%
|Scala
|1.533
|1.507
|-26
|-1,7%
|Santa Marina
|3.243
|3.220
|-23
|-0,7%
|Moio della Civitella
|1.827
|1.810
|-17
|-0,9%
|Omignano
|1.645
|1.636
|-9
|-0,5%
|Romagnano al Monte
|368
|369
|+1
|+0,3%
|Novi Velia
|2.324
|2.328
|+4
|+0,2%
|San Pietro al Tanagro
|1.695
|1.699
|+4
|+0,2%
|Altavilla Silentina
|7.051
|7.058
|+7
|+0,1%
|Perdifumo
|1.790
|1.802
|+12
|+0,7%
|Giungano
|1.280
|1.305
|+25
|+2,0%
|Ogliastro Cilento
|2.270
|2.307
|+37
|+1,6%
|Torchiara
|1.871
|1.908
|+37
|+2,0%
|Tramonti
|4.171
|4.209
|+38
|+0,9%
|San Valentino Torio
|10.947
|10.994
|+47
|+0,4%
|Castel San Giorgio
|13.702
|13.758
|+56
|+0,4%
|Atena Lucana
|2.336
|2.400
|+64
|+2,7%
|Laureana Cilento
|1.174
|1.255
|+81
|+6,9%
|Prignano Cilento
|1.018
|1.111
|+93
|+9,1%
|Ascea
|5.820
|5.914
|+94
|+1,6%
|Casal Velino
|5.268
|5.368
|+100
|+1,9%
|San Cipriano Picentino
|6.631
|6.738
|+107
|+1,6%
|Castelnuovo Cilento
|2.732
|2.849
|+117
|+4,3%
|Pontecagnano Faiano
|26.097
|26.334
|+237
|+0,9%
|Angri
|34.002
|34.353
|+351
|+1,0%
|Fisciano
|13.820
|14.237
|+417
|+3,0%
|Campagna
|16.703
|17.194
|+491
|+2,9%
|Montecorvino Pugliano
|10.701
|11.212
|+511
|+4,8%