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Prezzi case in provincia di Salerno: 670 euro al mq, Amalfi a 4.150. Nel Cilento prezzi accessibili

Quotazioni OMI 2025: in provincia di Salerno il valore centrale è 670 €/mq. Amalfi la più cara, San Gregorio Magno la più economica. Scopri i prezzi comune per comune

Di:
Ernesto Rocco
Prezzi case in provincia di Salerno: 670 euro al mq, Amalfi a 4.150. Nel Cilento prezzi accessibili

I dati sono dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, aggiornati al secondo semestre 2025 e rielaborati da Quadrivo. Il valore centrale delle abitazioni in provincia di Salerno è di 670 euro al metro quadro: è la media dei valori centrali dei 158 comuni analizzati, distribuiti su 574 zone OMI. Il mercato è però molto frammentato. Si va dai 4.150 euro/mq di Amalfi ai 510 euro/mq di San Gregorio Magno.

Quanto costa comprare casa nella provincia di Salerno

Oltre al valore centrale, la fotografia provinciale indica un canone d’affitto mediano di 1,8 euro al metro quadro al mese e un rendimento lordo da locazione del 3,3%. Quest’ultimo si calcola moltiplicando per dodici il canone centrale e dividendo il risultato per il valore centrale di vendita.

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I prezzi variano molto all’interno della provincia. Amalfi è il comune più caro, con valori di vendita tra 2.300 e 7.900 euro/mq. Il più economico è San Gregorio Magno, dove il valore centrale scende a 510 euro/mq.

Costiera Amalfitana in testa: i comuni più cari

Le prime posizioni della classifica sono occupate quasi interamente dai centri costieri:

  • Amalfi: 4.150 euro/mq
  • Ravello: 3.080 euro/mq
  • Atrani e Praiano: 2.950 euro/mq ciascuno
  • Cetara: 2.780 euro/mq
  • Conca dei Marini: 2.650 euro/mq
  • Positano: 2.610 euro/mq
  • Minori: 2.400 euro/mq

Positano ha il valore centrale più basso di Amalfi, ma i prezzi massimi raggiungono 8.600 euro/mq, il tetto più alto tra le zone di tutta la provincia. Seguono Maiori (2.080 euro/mq), Scala (2.030) e Vietri sul Mare (2.000).

Salerno e l’area metropolitana: valori intermedi

Il capoluogo si colloca al tredicesimo posto, con un valore centrale di 1.810 euro/mq e un intervallo tra 900 e 4.000 euro/mq, che riflette le differenze tra le sue 16 zone OMI. L’affitto medio è di 4,9 euro/mq mensili, con un rendimento lordo del 3,2%.

Cava de’ Tirreni (1.730 euro/mq) è il comune non costiero più caro. Poco sotto si trovano Baronissi (1.430), Pontecagnano Faiano e Scafati (1.380 ciascuno) e Fisciano (1.350).

Cilento e Piana del Sele: prezzi più accessibili e rendimenti alti

Nelle località turistiche del Cilento i valori restano sotto quelli della Costiera. Castellabate segna 1.600 euro/mq, Agropoli 1.580 e Pisciotta 1.500. A Castellabate il rendimento lordo arriva al 4,0%, con un canone di 5,3 euro/mq.

Più a sud i prezzi scendono: Camerota e Pollica si fermano a 1.100 euro/mq, Casal Velino a 1.050, Vallo della Lucania a 1.040. Capaccio Paestum vale 1.060 euro/mq con un rendimento del 4,3%.

Dove rende di più l’affitto

Per chi investe, il confronto con i prezzi d’acquisto cambia la classifica. Tra i comuni più grandi, i rendimenti lordi più alti sono quelli di Battipaglia (4,7%, con valore centrale a 1.070 euro/mq) e Bellizzi (4,6%). Nei piccoli centri si distingue Sassano con il 4,8%, ma l’indicatore è calcolato su valori molto bassi.

Nei comuni di pregio il rendimento è più contenuto: 2,0% ad Amalfi, 2,1% a Ravello e a Positano. In queste località il prezzo d’acquisto pesa molto più del canone.

Quanti anni di reddito servono per comprare casa

Quadrivo calcola anche gli “anni di reddito”: il valore centrale delle abitazioni civili per 80 metri quadri, diviso per il reddito netto medio per contribuente. I redditi provengono dalle dichiarazioni IRPEF comunali del Dipartimento delle Finanze, anno d’imposta 2024.

I numeri mostrano una forte disparità. Amalfi richiede 15,3 anni di reddito, Ravello 12,5, Cetara 12,4, Praiano 12,0. A Salerno ne servono 6,7, a Positano 6,9, mentre in diversi centri dell’interno e del Cilento ci si ferma tra i 3 e i 4 anni.

Il confronto con le altre province campane

Salerno si colloca in posizione intermedia nel contesto regionale. La provincia di Napoli ha un valore centrale di 1.390 euro/mq, circa il doppio di quello salernitano. Seguono Caserta (730 euro/mq), Benevento (650) e Avellino (500).

Come leggere le quotazioni OMI

Le quotazioni OMI descrivono un’intera zona omogenea e non il singolo immobile. Il prezzo effettivo dipende da metri quadri, piano, stato di conservazione e caratteristiche dell’edificio. I valori sono espressi in euro al metro quadro di superficie commerciale per la vendita e in euro al metro quadro al mese per l’affitto. Per una valutazione precisa servono quindi stime puntuali o il parere di un professionista.

#PosizioneComuneValore centraleVenditaAffitto al meseRendimento lordoAnni di redditoZone
1Amalfi4.150 €/mq2.300–7.900 €/mq7,0 €/mq2,0%15,35
2Ravello3.080 €/mq1.350–4.900 €/mq5,5 €/mq2,1%12,54
3Atrani2.950 €/mq1.900–4.300 €/mq7,0 €/mq2,8%11,42
3Praiano2.950 €/mq1.700–4.900 €/mq5,5 €/mq2,2%12,03
5Cetara2.780 €/mq1.250–4.700 €/mq6,5 €/mq2,8%12,42
6Conca dei Marini2.650 €/mq1.300–4.400 €/mq5,9 €/mq2,7%10,33
7Positano2.610 €/mq2.000–8.600 €/mq4,6 €/mq2,1%6,95
8Minori2.400 €/mq1.300–4.800 €/mq5,3 €/mq2,7%10,43
9Maiori2.080 €/mq1.600–5.000 €/mq5,2 €/mq3,0%9,43
10Scala2.030 €/mq1.300–2.900 €/mq5,3 €/mq3,1%9,72
11Vietri sul Mare2.000 €/mq1.000–3.700 €/mq5,3 €/mq3,2%8,85
12Furore1.940 €/mq1.200–2.900 €/mq4,7 €/mq2,9%8,33
13SalernoCapoluogo1.810 €/mq900–4.000 €/mq4,9 €/mq3,2%6,716
14Cava de’ Tirreni1.730 €/mq880–2.700 €/mq4,2 €/mq2,9%7,611
15Castellabate1.600 €/mq810–2.400 €/mq5,3 €/mq4,0%8,26
16Agropoli1.580 €/mq980–2.050 €/mq4,7 €/mq3,6%7,34
17Pisciotta1.500 €/mq760–1.950 €/mq4,8 €/mq3,8%7,86
18Baronissi1.430 €/mq660–1.950 €/mq4,1 €/mq3,4%6,410
19Pontecagnano Faiano1.380 €/mq780–1.800 €/mq4,2 €/mq3,7%6,97
19Scafati1.380 €/mq1.000–1.800 €/mq3,8 €/mq3,3%6,57
21Fisciano1.350 €/mq630–1.800 €/mq3,9 €/mq3,5%6,16
22Angri1.300 €/mq750–1.750 €/mq3,4 €/mq3,1%6,27
22Pagani1.300 €/mq900–1.550 €/mq3,5 €/mq3,2%6,74
24Nocera Inferiore1.250 €/mq610–1.550 €/mq3,3 €/mq3,2%5,67
25Tramonti1.170 €/mq790–1.350 €/mq4,0 €/mq4,1%6,24
26Nocera Superiore1.150 €/mq710–1.550 €/mq3,2 €/mq3,3%5,58
27Mercato San Severino1.140 €/mq700–1.700 €/mq3,1 €/mq3,3%5,48
27Pellezzano1.140 €/mq930–1.750 €/mq3,6 €/mq3,8%5,09
29Sarno1.110 €/mq720–1.500 €/mq3,2 €/mq3,5%5,96
30Camerota1.100 €/mq600–2.000 €/mq3,5 €/mq3,8%7,05
30Pollica1.100 €/mq740–2.400 €/mq3,5 €/mq3,8%5,27
32Battipaglia1.070 €/mq780–1.500 €/mq4,2 €/mq4,7%5,111
33Capaccio Paestum1.060 €/mq840–1.700 €/mq3,8 €/mq4,3%5,96
34Casal Velino1.050 €/mq780–1.950 €/mq3,3 €/mq3,8%5,34
35Vallo della Lucania1.040 €/mq570–1.400 €/mq3,0 €/mq3,5%4,65
36Eboli1.010 €/mq710–1.400 €/mq3,4 €/mq4,0%5,19
37Centola1.000 €/mq780–2.150 €/mq3,4 €/mq4,1%6,08
37Ispani1.000 €/mq700–1.300 €/mq3,1 €/mq3,7%4,43
37San Cipriano Picentino1.000 €/mq840–1.200 €/mq2,7 €/mq3,2%4,83
40San Mango Piemonte980 €/mq790–1.200 €/mq3,0 €/mq3,7%4,63
40Sapri980 €/mq440–1.700 €/mq3,1 €/mq3,8%4,66
40Vibonati980 €/mq700–1.300 €/mq3,0 €/mq3,7%4,64
43Santa Marina960 €/mq700–1.350 €/mq2,7 €/mq3,4%5,23
44Ogliastro Cilento940 €/mq730–1.100 €/mq2,5 €/mq3,2%5,12
45Montecorice930 €/mq770–1.450 €/mq3,0 €/mq3,9%5,05
46San Mauro Cilento880 €/mq730–1.350 €/mq2,3 €/mq3,1%4,53
47Bellizzi870 €/mq670–1.450 €/mq3,3 €/mq4,6%4,55
47Siano870 €/mq600–1.650 €/mq1,8 €/mq2,5%4,24
49Castel San Giorgio860 €/mq630–1.000 €/mq2,0 €/mq2,8%4,17
49San Giovanni a Piro860 €/mq690–1.400 €/mq2,8 €/mq3,9%4,94
51Montecorvino Pugliano850 €/mq560–1.450 €/mq2,8 €/mq4,0%4,25
51San Marzano sul Sarno850 €/mq480–1.100 €/mq2,3 €/mq3,2%4,84
53Altavilla Silentina840 €/mq590–960 €/mq2,5 €/mq3,6%4,54
53San Valentino Torio840 €/mq600–1.000 €/mq2,2 €/mq3,1%4,54
55Ascea830 €/mq650–1.950 €/mq2,7 €/mq3,9%4,47
55Bracigliano830 €/mq590–1.200 €/mq1,7 €/mq2,5%4,46
57Olevano sul Tusciano820 €/mq540–1.100 €/mq2,0 €/mq2,9%4,45
58Albanella810 €/mq570–930 €/mq2,3 €/mq3,4%4,43
59Giffoni Sei Casali800 €/mq540–1.100 €/mq2,3 €/mq3,4%4,15
60Corbara780 €/mq590–980 €/mq1,8 €/mq2,8%3,82
60Sant’Egidio del Monte Albino780 €/mq490–1.000 €/mq1,6 €/mq2,5%3,94
62Roccapiemonte770 €/mq580–1.200 €/mq2,0 €/mq3,1%3,66
63Montecorvino Rovella750 €/mq550–1.100 €/mq2,3 €/mq3,7%4,16
64Acerno740 €/mq570–960 €/mq2,0 €/mq3,2%4,92
64Contursi Terme740 €/mq540–1.100 €/mq2,3 €/mq3,7%3,63
64Sala Consilina740 €/mq500–1.050 €/mq2,6 €/mq4,2%3,94
67Calvanico720 €/mq540–940 €/mq2,1 €/mq3,5%3,82
67Giffoni Valle Piana720 €/mq540–1.200 €/mq1,8 €/mq3,0%3,99
67Omignano720 €/mq560–910 €/mq2,0 €/mq3,3%4,13
70Pertosa700 €/mq580–820 €/mq2,3 €/mq3,9%3,72
71Castiglione del Genovesi690 €/mq540–850 €/mq1,7 €/mq3,0%4,02
71PalomonteAbitazioni economiche690 €/mq560–870 €/mq2,0 €/mq3,5%3
71Rutino690 €/mq520–910 €/mq1,8 €/mq3,1%4,02
71Sant’Arsenio690 €/mq500–760 €/mq2,5 €/mq4,3%3,33
75Atena Lucana680 €/mq610–750 €/mq2,5 €/mq4,4%3,53
75Campagna680 €/mq610–1.250 €/mq1,6 €/mq2,8%3,76
75Montesano sulla Marcellana680 €/mq610–750 €/mq2,5 €/mq4,4%3,86
75Padula680 €/mq500–750 €/mq2,5 €/mq4,4%3,83
75Teggiano680 €/mq500–750 €/mq2,5 €/mq4,4%3,73
80Petina660 €/mq500–860 €/mq2,0 €/mq3,6%3,72
80Postiglione660 €/mq500–860 €/mq1,9 €/mq3,5%4,02
82Castelnuovo Cilento650 €/mq570–720 €/mq1,8 €/mq3,3%3,73
82Oliveto Citra650 €/mq370–880 €/mq1,6 €/mq3,0%3,43
82Serre650 €/mq530–870 €/mq1,8 €/mq3,3%3,73
85Buccino640 €/mq475–870 €/mq1,6 €/mq3,0%3,45
85Caggiano640 €/mq500–860 €/mq1,8 €/mq3,4%3,63
85Cannalonga640 €/mq560–710 €/mq1,8 €/mq3,4%3,82
85Casaletto Spartano640 €/mq540–780 €/mq1,5 €/mq2,8%4,12
85Caselle in Pittari640 €/mq540–780 €/mq1,5 €/mq2,8%3,92
85Ceraso640 €/mq445–710 €/mq1,7 €/mq3,2%3,53
85Morigerati640 €/mq540–780 €/mq1,5 €/mq2,8%3,72
85Perdifumo640 €/mq490–710 €/mq1,8 €/mq3,4%3,53
85Roccadaspide640 €/mq440–870 €/mq1,8 €/mq3,4%3,56
85SalentoAbitazioni economiche640 €/mq490–710 €/mq1,8 €/mq3,4%3
85Sicignano degli Alburni640 €/mq500–860 €/mq1,8 €/mq3,4%3,67
85TorracaAbitazioni economiche640 €/mq540–780 €/mq1,5 €/mq2,8%2
85Tortorella640 €/mq540–780 €/mq1,5 €/mq2,8%3,92
98Laurito630 €/mq550–700 €/mq1,7 €/mq3,2%3,42
98Stella Cilento630 €/mq510–740 €/mq1,5 €/mq2,9%3,52
98Torre Orsaia630 €/mq540–740 €/mq1,6 €/mq3,0%3,42
101Castel San Lorenzo620 €/mq475–790 €/mq1,8 €/mq3,5%3,62
101Magliano Vetere620 €/mq550–680 €/mq1,8 €/mq3,5%3,32
101San Pietro al Tanagro620 €/mq500–740 €/mq2,3 €/mq4,5%3,02
101Serramezzana620 €/mq490–710 €/mq1,8 €/mq3,5%3,72
101Valle dell’Angelo620 €/mq550–680 €/mq1,7 €/mq3,3%3,62
106Corleto Monforte610 €/mq540–680 €/mq1,7 €/mq3,3%3,22
106Romagnano al Monte610 €/mq540–680 €/mq1,7 €/mq3,3%3,52
106San Rufo610 €/mq490–740 €/mq2,3 €/mq4,5%3,42
106Santomenna610 €/mq540–670 €/mq1,7 €/mq3,3%4,22
110Lustra600 €/mq490–710 €/mq1,7 €/mq3,4%3,42
110Rofrano600 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,2%4,22
112Alfano580 €/mq490–710 €/mq1,5 €/mq3,1%3,72
112Celle di Bulgheria580 €/mq490–710 €/mq1,5 €/mq3,1%3,22
112Cicerale580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,42
112Futani580 €/mq490–710 €/mq1,5 €/mq3,1%3,62
112Gioi580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,42
112Laureana Cilento580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,22
112Moio della CivitellaAbitazioni economiche580 €/mq490–710 €/mq1,7 €/mq3,5%2
112Montano Antilia580 €/mq490–710 €/mq1,4 €/mq2,9%3,72
112Novi Velia580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%2,92
112Orria580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,72
112Perito580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,32
112Prignano Cilento580 €/mq490–710 €/mq1,5 €/mq3,1%2,92
112Roccagloriosa580 €/mq490–710 €/mq1,4 €/mq2,9%3,42
112San Mauro la Bruca580 €/mq490–710 €/mq1,5 €/mq3,1%3,52
112Sessa Cilento580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%3,22
112Torchiara580 €/mq490–710 €/mq1,6 €/mq3,3%2,82
128Aquara570 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,42
128Auletta570 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,32
128CamporaAbitazioni economiche570 €/mq470–680 €/mq2,1 €/mq4,4%2
128Laviano570 €/mq470–670 €/mq1,6 €/mq3,4%3,52
128Ottati570 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,42
128Polla570 €/mq510–890 €/mq1,9 €/mq4,0%2,84
128RoscignoAbitazioni economiche570 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%2
128Sant’Angelo a Fasanella570 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,02
128SassanoAbitazioni economiche570 €/mq450–640 €/mq2,3 €/mq4,8%3
137BellosguardoAbitazioni economiche560 €/mq470–680 €/mq1,5 €/mq3,2%2
137Buonabitacolo560 €/mq500–750 €/mq1,6 €/mq3,4%3,13
137Castelcivita560 €/mq470–680 €/mq1,5 €/mq3,2%3,32
137Castelnuovo di ConzaAbitazioni economiche560 €/mq470–670 €/mq1,5 €/mq3,2%2
137CollianoAbitazioni economiche560 €/mq400–790 €/mq1,6 €/mq3,4%4
137Controne560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,22
137FelittoAbitazioni economiche560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%2
137GiunganoAbitazioni economiche560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%2
137Laurino560 €/mq470–680 €/mq1,5 €/mq3,2%3,22
137Monteforte CilentoAbitazioni economiche560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%2
137Ricigliano560 €/mq470–680 €/mq1,5 €/mq3,2%3,32
137Sacco560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,62
137SalvitelleAbitazioni economiche560 €/mq470–680 €/mq1,5 €/mq3,2%2
137Stio560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,22
137Trentinara560 €/mq470–680 €/mq1,6 €/mq3,4%3,32
137ValvaAbitazioni economiche560 €/mq470–670 €/mq1,5 €/mq3,2%2
153Casalbuono540 €/mq450–640 €/mq1,6 €/mq3,6%2,82
154Cuccaro Vetere530 €/mq490–560 €/mq1,3 €/mq2,9%2,62
154Sanza530 €/mq440–640 €/mq1,7 €/mq3,8%3,12
156Monte San Giacomo520 €/mq450–640 €/mq1,5 €/mq3,5%3,22
157Piaggine510 €/mq470–550 €/mq1,4 €/mq3,3%2,72
157San Gregorio MagnoAbitazioni economiche510 €/mq470–680 €/mq1,3 €/mq3,1%3
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