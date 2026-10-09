Prezzi case in provincia di Salerno: 670 euro al mq, Amalfi a 4.150. Nel Cilento prezzi accessibili

I dati sono dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, aggiornati al secondo semestre 2025 e rielaborati da Quadrivo. Il valore centrale delle abitazioni in provincia di Salerno è di 670 euro al metro quadro: è la media dei valori centrali dei 158 comuni analizzati, distribuiti su 574 zone OMI. Il mercato è però molto frammentato. Si va dai 4.150 euro/mq di Amalfi ai 510 euro/mq di San Gregorio Magno.

Quanto costa comprare casa nella provincia di Salerno

Oltre al valore centrale, la fotografia provinciale indica un canone d’affitto mediano di 1,8 euro al metro quadro al mese e un rendimento lordo da locazione del 3,3%. Quest’ultimo si calcola moltiplicando per dodici il canone centrale e dividendo il risultato per il valore centrale di vendita.

I prezzi variano molto all’interno della provincia. Amalfi è il comune più caro, con valori di vendita tra 2.300 e 7.900 euro/mq. Il più economico è San Gregorio Magno, dove il valore centrale scende a 510 euro/mq.

Costiera Amalfitana in testa: i comuni più cari

Le prime posizioni della classifica sono occupate quasi interamente dai centri costieri:

Amalfi : 4.150 euro/mq

: 4.150 euro/mq Ravello : 3.080 euro/mq

: 3.080 euro/mq Atrani e Praiano : 2.950 euro/mq ciascuno

e : 2.950 euro/mq ciascuno Cetara : 2.780 euro/mq

: 2.780 euro/mq Conca dei Marini : 2.650 euro/mq

: 2.650 euro/mq Positano : 2.610 euro/mq

: 2.610 euro/mq Minori: 2.400 euro/mq

Positano ha il valore centrale più basso di Amalfi, ma i prezzi massimi raggiungono 8.600 euro/mq, il tetto più alto tra le zone di tutta la provincia. Seguono Maiori (2.080 euro/mq), Scala (2.030) e Vietri sul Mare (2.000).

Salerno e l’area metropolitana: valori intermedi

Il capoluogo si colloca al tredicesimo posto, con un valore centrale di 1.810 euro/mq e un intervallo tra 900 e 4.000 euro/mq, che riflette le differenze tra le sue 16 zone OMI. L’affitto medio è di 4,9 euro/mq mensili, con un rendimento lordo del 3,2%.

Cava de’ Tirreni (1.730 euro/mq) è il comune non costiero più caro. Poco sotto si trovano Baronissi (1.430), Pontecagnano Faiano e Scafati (1.380 ciascuno) e Fisciano (1.350).

Cilento e Piana del Sele: prezzi più accessibili e rendimenti alti

Nelle località turistiche del Cilento i valori restano sotto quelli della Costiera. Castellabate segna 1.600 euro/mq, Agropoli 1.580 e Pisciotta 1.500. A Castellabate il rendimento lordo arriva al 4,0%, con un canone di 5,3 euro/mq.

Più a sud i prezzi scendono: Camerota e Pollica si fermano a 1.100 euro/mq, Casal Velino a 1.050, Vallo della Lucania a 1.040. Capaccio Paestum vale 1.060 euro/mq con un rendimento del 4,3%.

Dove rende di più l’affitto

Per chi investe, il confronto con i prezzi d’acquisto cambia la classifica. Tra i comuni più grandi, i rendimenti lordi più alti sono quelli di Battipaglia (4,7%, con valore centrale a 1.070 euro/mq) e Bellizzi (4,6%). Nei piccoli centri si distingue Sassano con il 4,8%, ma l’indicatore è calcolato su valori molto bassi.

Nei comuni di pregio il rendimento è più contenuto: 2,0% ad Amalfi, 2,1% a Ravello e a Positano. In queste località il prezzo d’acquisto pesa molto più del canone.

Quanti anni di reddito servono per comprare casa

Quadrivo calcola anche gli “anni di reddito”: il valore centrale delle abitazioni civili per 80 metri quadri, diviso per il reddito netto medio per contribuente. I redditi provengono dalle dichiarazioni IRPEF comunali del Dipartimento delle Finanze, anno d’imposta 2024.

I numeri mostrano una forte disparità. Amalfi richiede 15,3 anni di reddito, Ravello 12,5, Cetara 12,4, Praiano 12,0. A Salerno ne servono 6,7, a Positano 6,9, mentre in diversi centri dell’interno e del Cilento ci si ferma tra i 3 e i 4 anni.

Il confronto con le altre province campane

Salerno si colloca in posizione intermedia nel contesto regionale. La provincia di Napoli ha un valore centrale di 1.390 euro/mq, circa il doppio di quello salernitano. Seguono Caserta (730 euro/mq), Benevento (650) e Avellino (500).

Come leggere le quotazioni OMI

Le quotazioni OMI descrivono un’intera zona omogenea e non il singolo immobile. Il prezzo effettivo dipende da metri quadri, piano, stato di conservazione e caratteristiche dell’edificio. I valori sono espressi in euro al metro quadro di superficie commerciale per la vendita e in euro al metro quadro al mese per l’affitto. Per una valutazione precisa servono quindi stime puntuali o il parere di un professionista.