Attualità

Politiche giovanili a Salerno: venerdì l’insediamento del nuovo Coordinamento dei Forum

Il 18 settembre a Palazzo Sant'Agostino s'insedia il nuovo Coordinamento dei Forum dei Giovani di Salerno: priorità e programma.

Di: Ernesto Rocco
Palazzo Sant'Agostino

La provincia di Salerno si prepara a inaugurare una nuova stagione dedicata al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Venerdì 18 settembre 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00, la Sala del Consiglio di Palazzo Sant’Agostino ospiterà l’Assemblea di insediamento del nuovo Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. L’appuntamento segna l’avvio formale di un percorso strategico volto a valorizzare il lavoro svolto finora e a rafforzare la rete di partecipazione sul territorio salernitano.

L’assemblea e le linee programmatiche del mandato

L’incontro rappresenta un momento cruciale di sintesi e confronto tra i delegati dei singoli Forum comunali salernitani. Durante la seduta, l’organismo illustrerà le linee guida programmatiche che orienteranno le attività future, affiancando ai progetti già avviati l’istituzione di nuovi tavoli di lavoro tematici. Le priorità per i prossimi anni riguarderanno principalmente l’incremento della partecipazione civica, la creazione di spazi di aggregazione, la promozione delle competenze locali e l’interazione costante con gli enti e le istituzioni sovracomunali.

Le parole del coordinatore Karol Potolicchio

Il momento centrale dell’insediamento sarà dedicato alla condivisione delle finalità associative e alla costruzione di un dialogo aperto tra le varie realtà locali.

“Questa prima Assemblea rappresenta la naturale prosecuzione di un cammino condiviso che negli anni ha dimostrato il valore della rete tra i Forum del territorio”, dichiara il Coordinatore Karol Potolicchio. «Avviamo questo nuovo mandato nel segno della continuità, con la volontà di dare ulteriore forza e concretezza al lavoro svolto fin qui. Il Coordinamento provinciale continuerà a essere un punto di riferimento solido, uno spazio di confronto aperto e uno strumento di raccordo fondamentale tra i ragazzi di tutti i comuni salernitani e le istituzioni».

Un presidio per la cittadinanza attiva nel salernitano

L’evento di Palazzo Sant’Agostino riafferma il ruolo centrale dei giovani nei processi decisionali locali. Attraverso questo rinnovo, il Coordinamento provinciale punta a strutturare un’azione capillare in grado di connettere i comuni della provincia, offrendo strumenti concreti per far emergere le esigenze dei territori e trasformarle in proposte istituzionali condivise.

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