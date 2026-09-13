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Prignano Cilento, cresce la popolazione: arriva una nuova sezione elettorale

Crescono i residenti a Prignano Cilento: la Giunta avvia l'iter per istituire la seconda sezione elettorale ed evitare code al voto

Di: Ernesto Rocco
Prignano Cilento

Il Comune di Prignano Cilento si avvia verso una riorganizzazione della propria mappa elettorale per fare fronte alla crescita della popolazione. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Michele Chirico, ha approvato un atto di indirizzo che dà il via alle procedure per l’istituzione di una seconda sezione elettorale nel territorio cittadino.

Attualmente la comunità prignanese conta su un unico seggio, il numero 1, ubicato presso l’istituto scolastico di Piazza Municipio. L’incremento del numero di cittadini residenti e il conseguente aumento degli elettori registrato negli ultimi anni hanno reso necessaria una revisione logistica, finalizzata a scongiurare il rischio di lunghe attese, sovraffollamento e criticità organizzative in occasione delle future consultazioni elettorali.

Gli indirizzi della Giunta per la nuova sezione

L’esecutivo comunale ha formalizzato la necessità di individuare la nuova sezione elettorale numero 2. La misura punta a garantire una distribuzione equilibrata del corpo elettorale e una maggiore efficienza complessiva delle operazioni di voto.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 4/2021 del Ministero dell’Interno, l’istituzione del secondo seggio potrà avvenire anche all’interno del medesimo plesso scolastico di Piazza Municipio, dato che ciascun immobile comunale ha la possibilità di ospitare fino a dodici sezioni distinte.

Verifiche tecniche, accessibilità e tempi dell’istruttoria

L’atto di indirizzo affida al Responsabile dell’Ufficio Elettorale e al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Vigilanza il compito di condurre le verifiche preliminari. L’istruttoria richiederà un’analisi demografica dettagliata e un sopralluogo tecnico sulle strutture.

L’obiettivo prioritario fissato dall’amministrazione riguarda la fruibilità dei locali: la sede prescelta dovrà essere pienamente accessibile, garantendo la totale assenza di barriere architettoniche per facilitare l’esercizio del voto alle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria. Terminato il lavoro di ricognizione e predisposta la mappa di redistribuzione degli elettori, la proposta passerà al vaglio degli organi competenti per il via libera definitivo.

L’incremento della popolazione a Prignano Cilento è un trend costante che si riflette anche sui servizi scolastici; per la prima volta, infatti, quest’anno si parte con l’asilo nido.

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