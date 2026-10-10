Cilento

Montecorice, torrente esonda a Ortodonico: auto travolta, uomo salvo

Ondata di maltempo a Montecorice: il torrente esonda a Ortodonico e travolge un'auto. L'intervento dei Vigili del Fuoco evita la tragedia

Di:
Manuel Chiariello
Montecorice, torrente esonda a Ortodonico: auto travolta, uomo salvo

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi nella frazione di Ortodonico, nel comune di Montecorice. A causa delle intense precipitazioni che si stanno abbattendo sul territorio cilentano nelle ultime ore, il torrente che costeggia il borgo è esondato in diversi punti. La furia dell’acqua ha travolto un’automobile condotta da un residente della zona.

L’intervento dei soccorsi e il salvataggio

L’allarme è scattato tempestivamente quando il conducente è rimasto bloccato all’interno del veicolo in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione. Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto unitamente al nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i cui operatori sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, evitando conseguenze drammatiche.

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Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Ascea, che hanno prestato le prime cure al malcapitato, e i Carabinieri, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza e a delimitare l’area per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e recupero del mezzo.

Resta comunque alta la preoccupazione per le condizioni del corso d’acqua.

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