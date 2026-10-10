Nicola Sansone riparte dalla Terza Categoria: l’ex Serie A firma con il Novi Velia

Parma, Sassuolo, Villarreal, Bologna, Lecce e ora Novi Velia. Nicola Sansone, ex calciatore di Serie A, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ASD Novi Velia, squadra che milita nel campionato di Terza Categoria e comune d’origine dei suoi genitori. L’annuncio di mercato è arrivato direttamente dalla società biancoblù tramite i propri canali social, entusiasmando i tifosi della realtà cilentana e gli appassionati del calcio locale.

La carriera tra Serie A e Nazionale

Nicola Sansone vanta oltre 276 presenze in Serie A, con un bilancio di 41 gol e 42 assist. Un percorso di alto livello che gli ha permesso anche di vestire la maglia della Nazionale azzurra in 3 occasioni. Fino alla scorsa stagione ha militato nel massimo campionato italiano con la maglia del Lecce; la sua ultima apparizione in Serie A risale al 30 dicembre 2024, nella sfida in trasferta contro il Como.

La scelta del Novi Velia per passione

Dopo l’esperienza in Puglia, una serie di problemi fisici ne ha condizionato il prosieguo ad alti livelli, portandolo ad allontanarsi dal professionismo. La passione per il calcio lo ha spinto però a rimettersi in gioco per calcare i campi del campionato di Terza Categoria con la maglia del Novi Velia. Un gesto di attaccamento alle proprie radici che rappresenta un segnale positivo per lo sport locale e apre un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante.