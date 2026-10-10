Cilento

Scontro sulla SS18 a Policastro: traffico in tilt al bivio per Scario

Incidente tra due auto sulla Strada Statale 18 a Policastro Bussentino, vicino al bivio per Scario. Sul posto Carabinieri e 118, traffico rallentato.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Scontro sulla SS18 a Policastro: traffico in tilt al bivio per Scario

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 18 a Policastro Bussentino, nei pressi del bivio che conduce a Scario. Due le autovetture coinvolte nel sinistro, avvenuto al centro della carreggiata.

L’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118

Allertate le forze dell’ordine, sul posto è stato necessario l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. Sul luogo dell’incidente è stato tempestivo anche l’arrivo dei sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza per prestare le prime cure ai malcapitati a seguito delle ferite riportate.

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Le ipotesi sulla dinamica dell’incidente

Restano ancora ignote le cause che hanno determinato lo scontro. Probabilmente le forti piogge che nella giornata odierna si sono abbattute sul Golfo di Policastro hanno reso scivoloso l’asfalto, favorendo l’impatto tra i due veicoli. Saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri a stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Pesanti disagi alla circolazione nel Golfo di Policastro

Notevoli i disagi registrati alla circolazione stradale lungo l’importante arteria di collegamento che attraversa l’intero Golfo di Policastro, con rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

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