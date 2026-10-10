Polla, Damiano Grimaldi conquista Tu sì que vales: doppio 100% e va in finale

Una serata da incorniciare per Damiano Grimaldi, ballerino originario di Polla, protagonista sul palco di “Tu sì que vales”, il popolare talent show di Canale 5.

L’esibizione e il ballo con Sabrina Ferilli

Damiano si è esibito insieme al suo corpo di ballo in una performance energica e coinvolgente che ha conquistato immediatamente il pubblico e la giuria. Un’esibizione dal ritmo travolgente, resa ancora più spettacolare dalla partecipazione di Sabrina Ferilli, che si è lasciata coinvolgere ballando sulle note della salsa.

Per il gruppo è arrivato un risultato straordinario: quattro “Sì” e il 99% delle preferenze del pubblico.

Il secondo voto del pubblico e il pass per la finale

Ma la serata non era ancora finita. Sabrina Ferilli ha infatti deciso di far rientrare sul palco i ballerini, dando vita a un nuovo momento di spettacolo e, soprattutto, a una seconda votazione del pubblico.

Il risultato è stato ancora più clamoroso: 100% dei voti.

Un consenso che ha spinto Damiano Grimaldi e tutto il gruppo verso la finale di “Tu sì que vales”, mentre i quattro giudici hanno raggiunto i ballerini sul palco.

Orgoglio per il Vallo di Diano

Per Damiano, originario di Polla, si tratta dunque di un traguardo prestigioso e di un’altra importante vetrina televisiva per un talento nato nel territorio del Vallo di Diano e arrivato fino al palcoscenico di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.