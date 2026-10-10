Autunno nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: ecco tutti gli eventi e le sagre in programma

L’autunno si conferma una delle stagioni più suggestive per riscoprire l’entroterra della Campania meridionale. Tra i boschi e i borghi storici del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, parte una ricca programmazione di sagre ed eventi enogastronomici volti a valorizzare le eccellenze locali a chilometro zero, prima fra tutte la castagna, regina indiscussa della gastronomia montana di questo periodo.

Queste manifestazioni rappresentano un’opportunità centrale per il turismo esperienziale e la valorizzazione del patrimonio immateriale del territorio, unendo la riscoperta di ricette tradizionali a momenti di convivialità e intrattenimento per famiglie e visitatori.

L’eccellenza della castagna e i sapori dell’entroterra

La castagna rappresenta da secoli una risorsa fondamentale per l’economia e l’alimentazione delle comunità appenniniche locali. Ricca di nutrimenti, versatile in cucina e legata a disciplinari di tutela territori, viene celebrata insieme ad altri prodotti simbolo della stagione come la zucca, la patata di montagna e i primi piatti tradizionali della dieta mediterranea.

Di seguito la guida completa e dettagliata degli appuntamenti autunnali, suddivisa in ordine alfabetico per località, per consentire a residenti e turisti di pianificare le proprie visite sul territorio.

Mappa e calendario delle manifestazioni in ordine alfabetico

Capaccio Paestum – La Collina delle Zucche Date: 24-25, 31 ottobre e 1° novembre: un evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare i prodotti autunnali in un’atmosfera di festa.

Casal Velino (Località Foce) – Zucca Village Date: 17-18, 24-25, 31 ottobre e 1° novembre Orari: Dalle ore 11:00 alle ore 18:00: un percorso tematizzato immerso nel verde incentrato sulla zucca e le attività all’aria aperta.

Castelcivita (Grotte di Castelcivita) – Festa della Patata di Montagna Date: 31 ottobre e 1° novembre Note: In occasione dell’evento è previsto l’ingresso a prezzo ridotto per la visita al complesso carsico delle Grotte.

Cilento Outlet Village – La Casa delle Zucche Date: 10-11, 17-18, 24-25, 31 ottobre e 1° novembre: spazio promozionale e di intrattenimento a tema autunnale.

Cuccaro Vetere – Sagra della Pastorella Cuccarese Date: 23 e 24 ottobre: rassegna enogastronomica incentrata sul tipico dolce della tradizione locale e sui piatti della cucina contadina.

Felitto – Sapori d’Autunno: L’Originale Fusillo di Felitto Date: 17 e 18 ottobre: celebrato uno dei prodotti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) più noti della Campania, accompagnato dai profumi di stagione.

Laureana Cilento – Sapori d’Autunno Date: 16-18 ottobre Orari: Apertura stand dalle ore 20:00 tutte le sere; il 18 ottobre l’evento si terrà esclusivamente a pranzo.

Ortodonico – Cilento Festival Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: tre giornate di valorizzazione culturale, musica e gastronomia nel cuore del borgo medievale.

Roccadaspide – Festa della Castagna Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: uno degli appuntamenti di punta del territorio per la celebrazione dell’I.G.P. Castagna di Roccadaspide.

Salento – Festa della Castagna Date: 15-18 ottobre: apertura del ciclo delle grandi feste dedicate al frutto silvestre con degustazioni e percorsi del gusto.

San Rufo – Festa della Castagna Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: tradizionale appuntamento del Vallo di Diano tra stand gastronomici e riscoperta delle radici contadine.

Sessa Cilento (Ex Campo Sportivo) – Festa della Montagna, Percorso Sensoriale Cilentano Date: 30 e 31 ottobre: un itinerario esperienziale pensato per sollecitare i sensi attraverso i prodotti tipici della montagna e la natura incontaminata.

Sicignano degli Alburni – Sagra della Castagna Date: 17-18 e 24-25 ottobre: storico evento degli Alburni che propone la valorizzazione dei frutti dei boschi locali abbinata a spettacoli e folklore.

Stio Cilento – Festa della Castagna Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: celebrazione del frutto simbolo della comunità nei suggestivi vicoli del centro storico.

