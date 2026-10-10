Alburni

Autunno nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: ecco tutti gli eventi e le sagre in programma

Guida completa agli eventi autunnali nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: date, borghi in festa e tradizioni enogastronomiche

Di:
Carmela Di Marco
Castagne

L’autunno si conferma una delle stagioni più suggestive per riscoprire l’entroterra della Campania meridionale. Tra i boschi e i borghi storici del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, parte una ricca programmazione di sagre ed eventi enogastronomici volti a valorizzare le eccellenze locali a chilometro zero, prima fra tutte la castagna, regina indiscussa della gastronomia montana di questo periodo.

Queste manifestazioni rappresentano un’opportunità centrale per il turismo esperienziale e la valorizzazione del patrimonio immateriale del territorio, unendo la riscoperta di ricette tradizionali a momenti di convivialità e intrattenimento per famiglie e visitatori.

Leggi anche:

Il Cilento festeggia i 102 anni di zio Peppo: ex bersagliere e instancabile lavoratore
Processo Fortunato: depositate 1000 pagine di intercettazioni e testi a confronto
Incidente A2 a Sicignano: era di Cava de’ Tirreni il camionista precipitato dal viadotto

L’eccellenza della castagna e i sapori dell’entroterra

La castagna rappresenta da secoli una risorsa fondamentale per l’economia e l’alimentazione delle comunità appenniniche locali. Ricca di nutrimenti, versatile in cucina e legata a disciplinari di tutela territori, viene celebrata insieme ad altri prodotti simbolo della stagione come la zucca, la patata di montagna e i primi piatti tradizionali della dieta mediterranea.

Di seguito la guida completa e dettagliata degli appuntamenti autunnali, suddivisa in ordine alfabetico per località, per consentire a residenti e turisti di pianificare le proprie visite sul territorio.

Mappa e calendario delle manifestazioni in ordine alfabetico

  • Capaccio Paestum – La Collina delle Zucche
    • Date: 24-25, 31 ottobre e 1° novembre: un evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare i prodotti autunnali in un’atmosfera di festa.
  • Casal Velino (Località Foce) – Zucca Village
    • Date: 17-18, 24-25, 31 ottobre e 1° novembre
    • Orari: Dalle ore 11:00 alle ore 18:00: un percorso tematizzato immerso nel verde incentrato sulla zucca e le attività all’aria aperta.
  • Castelcivita (Grotte di Castelcivita) – Festa della Patata di Montagna
    • Date: 31 ottobre e 1° novembre
    • Note: In occasione dell’evento è previsto l’ingresso a prezzo ridotto per la visita al complesso carsico delle Grotte.
  • Cilento Outlet Village – La Casa delle Zucche
    • Date: 10-11, 17-18, 24-25, 31 ottobre e 1° novembre: spazio promozionale e di intrattenimento a tema autunnale.
  • Cuccaro Vetere – Sagra della Pastorella Cuccarese
    • Date: 23 e 24 ottobre: rassegna enogastronomica incentrata sul tipico dolce della tradizione locale e sui piatti della cucina contadina.
  • Felitto – Sapori d’Autunno: L’Originale Fusillo di Felitto
    • Date: 17 e 18 ottobre: celebrato uno dei prodotti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) più noti della Campania, accompagnato dai profumi di stagione.
  • Laureana Cilento – Sapori d’Autunno
    • Date: 16-18 ottobre
    • Orari: Apertura stand dalle ore 20:00 tutte le sere; il 18 ottobre l’evento si terrà esclusivamente a pranzo.
  • Ortodonico – Cilento Festival
    • Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: tre giornate di valorizzazione culturale, musica e gastronomia nel cuore del borgo medievale.
  • Roccadaspide – Festa della Castagna
    • Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: uno degli appuntamenti di punta del territorio per la celebrazione dell’I.G.P. Castagna di Roccadaspide.
  • Salento – Festa della Castagna
    • Date: 15-18 ottobre: apertura del ciclo delle grandi feste dedicate al frutto silvestre con degustazioni e percorsi del gusto.
  • San Rufo – Festa della Castagna
    • Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: tradizionale appuntamento del Vallo di Diano tra stand gastronomici e riscoperta delle radici contadine.
  • Sessa Cilento (Ex Campo Sportivo) – Festa della Montagna, Percorso Sensoriale Cilentano
    • Date: 30 e 31 ottobre: un itinerario esperienziale pensato per sollecitare i sensi attraverso i prodotti tipici della montagna e la natura incontaminata.
  • Sicignano degli Alburni – Sagra della Castagna
    • Date: 17-18 e 24-25 ottobre: storico evento degli Alburni che propone la valorizzazione dei frutti dei boschi locali abbinata a spettacoli e folklore.
  • Stio Cilento – Festa della Castagna
    • Date: 30-31 ottobre e 1° novembre: celebrazione del frutto simbolo della comunità nei suggestivi vicoli del centro storico.

L’elenco degli eventi è in costante aggiornamento. Per segnalazioni o per inviare aggiornamenti sui programmi è attivo il servizio WhatsApp al numero 3272295001.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.