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Polla trasforma la sua identità in musica: nasce il brano “Sinfonia”

I suoni della vita quotidiana e delle tradizioni di Polla diventano una composizione musicale contemporanea grazie al progetto Memoria Attiva.

Di:
Filippo Di Pasquale
Polla trasforma la sua identità in musica: nasce il brano “Sinfonia”

Il patrimonio sonoro di Polla si trasforma in un’opera d’arte contemporanea con la pubblicazione del brano “Sinfonia”, ora disponibile su tutte le principali piattaforme musicali online. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Memoria Attiva, sostenuto da Fondazione con il Sud, Voltapagina, Pro Loco Polla, Cooperativa Iris e dal Comune di Polla. Il lavoro rappresenta il compimento di un percorso di ricerca mirato a documentare, preservare e valorizzare l’identità acustica della comunità locale, integrando tradizione e sperimentazione.

Il laboratorio di registrazione e la genesi del brano

La nascita della traccia audio è il risultato di un Laboratorio di Acquisizione di Suoni Ambientali e Tradizionali guidato dal compositore e musicista Sergio Sorrentino. Il percorso formativo, che ha alternato lezioni teoriche a sessioni sul campo, ha visto la partecipazione attiva dei musicisti Michele Cancro, Giovanni Di Donato, Sandro Distefano e Roberto Plaitano. L’obiettivo centrale dell’intervento è stato quello di catturare l’ambiente acustico del paese per rielaborarlo in una struttura musicale moderna.

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Alla realizzazione dell’opera hanno collaborato:

  • Sergio Sorrentino: composizione, chitarra elettrica, synth, elettronica e field recordings;
  • Michele Cancro: chitarra classica e field recordings;
  • Giovanni Di Donato: tammorra e mandolino;
  • Sandro Distefano: saz, laud e field recordings;
  • Roberto Plaitano: chitarra elettrica e field recordings;
  • Carmine Sabbatella: ciaramella.

La mappa acustica di Polla e l’archivio di comunità

I campionamenti audio, effettuati tra giugno e luglio 2026, comprendono elementi distintivi della quotidianità e delle ricorrenze locali. Tra le registrazioni figurano la storica sirena delle 11:53, il fruscio del fiume Tanagro, i campanacci dei pascoli nelle località San Tommaso e Spina, il vocio del mercato del sabato mattina e le sonorità della processione di Sant’Antuniello. Completano il quadro sonoro i rintocchi delle campane, i richiami di pecore e pastori, l’avifauna della Castagneta e la fauna anfibia nei pressi del ponte romano.

Tutti i rilievi acustici raccolti sono stati catalogati per confluire nell’Archivio di comunità di Polla, costituendo un fondo permanente dedicato alla memoria sonora del paese, volto a custodire i ritmi della vita quotidiana, i riti e le tradizioni popolari per le generazioni future.

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