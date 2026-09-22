Vallo della Lucania, lo stadio Morra riapre: la Gelbison torna a casa

Manca ormai pochissimo alla riconsegna dello stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania alla città e alle associazioni sportive del territorio. Un momento atteso da tempo, soprattutto dalla Gelbison, la squadra locale che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare l’indisponibilità dell’impianto, disputando gare ufficiali e sedute di allenamento lontano dalle mura amiche.

A fare il punto sulla situazione è il consigliere comunale Vincenzo Puglia, il quale sottolinea come l’intervento sia ormai alle battute finali e come il ripristino della piena fruibilità della struttura rappresenti uno snodo fondamentale per l’intera comunità vallese.

Omologazione superata e interventi sulla struttura

Il “Morra” ha già superato le verifiche tecniche d’omologazione, passaggio imprescindibile in vista del ritorno dei tornei ufficiali. Gli interventi di restyling hanno interessato diverse aree del complesso sportivo: sono stati riqualificati gli spogliatoi, il manto erboso, le panchine e le gradinate, con l’obiettivo di restituire alla città un impianto sicuro e idoneo a ospitare eventi agonistici.

La Gelbison si prepara così a riabbracciare la propria tifoseria. Salvo variazioni di calendario, il rientro casalingo del club rossoblù è fissato per il prossimo 5 ottobre, data in cui la squadra potrà finalmente calcare di nuovo il proprio terreno di gioco.

Un punto di riferimento per lo sport nel Cilento

Per Vallo della Lucania non si tratta soltanto della riapertura di un campo da calcio, ma della restituzione di un vero e punto di riferimento sociale e aggregativo per le numerose realtà sportive del Cilento. La piena agibilità dello stadio permetterà alle associazioni locali di disporre nuovamente di una struttura rinnovata e rispondente alle esigenze delle diverse discipline sportive.

Nuovi finanziamenti e orizzonte 2026

Il piano di riqualificazione non si concluderà con questa prima fase di riapertura. È infatti previsto un ulteriore e consistente finanziamento destinato a nuovi interventi di ammodernamento, tra cui la realizzazione della sala stampa e l’ampliamento dei settori destinati agli spettatori con la costruzione di una nuova tribuna.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare progressivamente l’adeguamento complessivo dell’impianto. Il cronoprogramma prevede di giungere entro il 2026 all’inaugurazione definitiva della struttura completamente rinnovata, pronta a sostenere le ambizioni sportive del territorio per i prossimi anni.