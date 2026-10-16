Ebolitana verso la Palmese: Esposito e Festino caricano i biancazzurri

L’Ebolitana guidata da mister Luigi Pezzella prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro la Palmese, in programma domenica alle ore 14:30 sul campo di Pomigliano d’Arco. Gli ebolitani stanno lavorando con intensità per arrivare nelle migliori condizioni possibili a un appuntamento cruciale, con l’obiettivo di affrontare la trasferta con determinazione e concretezza.

Preparazione tattica e lavoro sul campo per il team di mister Pezzella

Lo staff tecnico sta curando nei minimi dettagli la strategia della gara, mentre la squadra continua il lavoro sul campo per farsi trovare pronta al fischio d’inizio. La trasferta di Pomigliano d’Arco rappresenta un importante banco di prova per i biancazzurri, chiamati a dimostrare continuità e a confermare il proprio valore su un terreno di gioco particolarmente impegnativo.

Le voci dallo spogliatoio: parlano il portiere Esposito e l’esterno Festino

Ai microfoni di Infocilento sono intervenuti il portiere Andrea Esposito e l’esterno d’attacco Andrea Festino, che hanno tracciato il quadro sulle sensazioni del gruppo e sulle aspettative per il match. Entrambi i tesserati hanno sottolineato l’importanza della compattezza di squadra per affrontare l’impegno imminente.

Obiettivo risultato utile nella trasferta di Pomigliano d’Arco

Per conquistare un risultato positivo contro la Palmese serviranno la massima concentrazione, spirito di gruppo e determinazione sotto porta. L’attesa nell’ambiente biancazzurro cresce, con l’Ebolitana pronta a scendere in campo per conquistare punti fondamentali per la propria classifica.