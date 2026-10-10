Campionati Regionali

Promozione: Agropoli a Baronissi per il riscatto, la Polisportiva Santa Maria cerca la svolta a Serre

Trasferte insidiose nella 5ª giornata di Promozione: l'Agropoli cerca il riscatto a Baronissi, la Polisportiva Santa Maria tenta la svolta a Serre

Di:
Manuel Chiariello
Promozione: Agropoli a Baronissi per il riscatto, la Polisportiva Santa Maria cerca la svolta a Serre

Domenica ad alta tensione per le compagini del Cilento nel campionato di Promozione campana. La quinta giornata della stagione mette di fronte ad Agropoli e Polisportiva Santa Maria due trasferte insidiose, fondamentali per ridefinire le ambizioni e gli equilibri dei rispettivi gironi. I delfini cercano l’immediato riscatto per difendere la vetta della classifica, mentre i giallorossi vanno alla caccia di continuità e certezze.

Agropoli a Baronissi: vietato sbagliare per difendere il primato

L’Agropoli si appresta ad affrontare la sfida esterna contro il Baronissi con l’obbligo di conquistare i tre punti. I delfini sono reduci dall’inatteso pareggio interno contro l’Atletico San Gregorio, un passo falso casalingo che ha rallentato la corsa ma non ha intaccato la leadership. La squadra cilentana si trova infatti ancora in testa alla graduatoria a quota 10 punti, posizione condivisa in un agguerrito coabitazione con Sant’Antonio Abate e Faiano.

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Sul campo del Baronissi è attesa una reazione veemente e di carattere da parte del gruppo, chiamato a dimostrare la solidità necessaria per puntare alla vittoria finale del torneo ed evitare ulteriori contropiedi dalle dirette concorrenti.

Polisportiva Santa Maria a Serre: la cura Voza e l’innesto Delle Donne

Sulla sponda giallorossa, la trasferta sul campo del Serre ha il sapore del primo vero spartiacque della stagione. L’arrivo in panchina del neo tecnico Voza ha portato una ventata di entusiasmo e serenità, restituendo subito la vittoria e un nuovo morale a tutto l’ambiente.

A rinforzare le ambizioni della Polisportiva Santa Maria è arrivato anche un colpo di mercato decisivo: l’ingaggio settimanale di Nicola Delle Donne, attaccante di grande esperienza e di assoluto valore per la categoria. La gara di Serre rappresenta dunque un test cruciale per confermare i segnali di ripartenza e dare continuità al nuovo corso tattico e mentale.

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