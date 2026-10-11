Ebolitana-Martina 0-2: ko interno al Dirceu, eburini in nove

Nella settima giornata del campionato di Serie D, l’Ebolitana guidata da mister Pezzella cede tra le mura amiche contro il Martina. Al campo “Dirceu” di Eboli, ancora una volta a porte chiuse per i tifosi, il match si chiude sul punteggio di 0-2 in favore dei pugliesi. A decidere la partita sono le reti di Mastrovito, arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione, e di Llanos. La formazione eburina conclude la sfida in nove uomini a causa di due espulsioni giudicate dubbie.

Primo tempo: occasioni da ambo le parti e infortunio per Ndiaye

La compagine di mister Pezzella parte con il piglio giusto. La prima occasione della gara arriva al 6′ sulla testa di Somma: cross preciso di Guarracino e incornata di Somma che termina di poco alta sopra la traversa. Un’altra chance per i padroni di casa si presenta al 32′: Messina serve Ndiaye, ma il portiere pugliese Colzani blocca in uscita bassa ai piedi dell’attaccante. Nell’occasione il nuovo acquisto eburino resta a terra infortunato ed è costretto a lasciare il campo a D’Angelo. Passano quattro minuti e Messina prova la conclusione dalla distanza, ma il tiro risulta debole e viene bloccato senza problemi dall’estremo difensore del Martina. Al 39′ sale sugli scudi il portiere di casa Esposito, autore di una bella parata sul colpo di testa di Diaby. Allo scadere del tempo regolare, al 45′, Esposito si ripete deviando in tuffo un tiro insidioso di Silvestro. Sugli sviluppi del conseguente calcio d’angolo, Hannyel svetta di testa ma manda al lato. L’arbitro concede quattro minuti di recupero prima di mandare le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo: due espulsioni condizionano il match e il Martina raddoppia

La ripresa si apre al 3′ con un episodio da moviola: spallata dubbia in area di rigore ai danni di Messina, ma il direttore di gara, il signor Artini, lascia proseguire. L’Ebolitana costruisce una doppia occasione al 9′: prima Messina calcia dal limite dell’area trovando la deviazione in angolo di un difensore, poi sul corner successivo Lonigro impatta di testa mandando la sfera di poco a lato. Episodio chiave al 17′: Guarracino viene espulso, lasciando la formazione di Pezzella in dieci uomini. Sulla punizione scaturita dal fallo, Resouf colpisce il palo di testa e Mastrovito è il più lesto a spingere il pallone in rete per il vantaggio ospite. La situazione peggiora per l’Ebolitana al 24′, quando viene espulso anche Lonigro, lasciando i locali in nove uomini. Nonostante la doppia inferiorità numerica, al 31′ gli eburini si rendono pericolosi con Messina, ma un difensore impedisce al centravanti di concludere a rete deviando in corner. Al 35′ arriva il raddoppio del Martina con una zampata in area di Llanos. L’ultimo sussulto eburino porta la firma di Somma al 39′, con un diagonale dalla distanza che termina a lato. Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale.