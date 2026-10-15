Serie C - Serie D

Gelbison, Pietro Infantino si presenta: «Pronto a dare tutto per questi colori»

Pietro Infantino si presenta alla Gelbison: prime impressioni sul gruppo e la carica in vista del debutto al Giovanni Morra contro l'Ossese.

Di:
Antonio Pagano
Gelbison, Pietro Infantino si presenta: «Pronto a dare tutto per questi colori»

Si è messo subito al lavoro in vista dei prossimi impegni di campionato mister Pietro Infantino, nuovo allenatore della Gelbison subentrato nei giorni scorsi a mister Agovino. Al termine dell’allenamento di oggi il neo tecnico ha espresso, ai nostri microfoni, tutta la sua emozione per aver ricevuto la chiamata della società guidata dal presidente Puglisi, aggiungendo di aver trovato un gruppo forte e che si è messo subito a disposizione.

“Emozioni tante, perché credo che la Gelbison sia una delle migliori società del Meridione e della Serie D. Io ho scelto la Gelbison perché la Gelbison ha scelto me: è un aspetto che mi gratifica e mi dà grande responsabilità. Spero di ricambiare con il mio lavoro e con i risultati questa fiducia e questa stima che ha dimostrato il presidente Puglisi nei miei confronti”, ha dichiarato mister Infantino.

Leggi anche:

Pietro Infantino è il nuovo allenatore della Gelbison: ufficiale l’arrivo
Gelbison, De Sanzo pronto al ritorno in panchina: raggiunto l’accordo con il presidente Puglisi
Gelbison, esonerato Agovino: svolta rossoblù dopo l’avvio crisi

L’analisi della rosa e la filosofia di gioco

L’ex tecnico del Castrum Favara ha poi parlato del gruppo squadra rossoblù: “Ho trovato un gruppo di grande qualità, composto da giocatori esperti. Tuttavia questa è una categoria particolare: noi dobbiamo pareggiare l’aggressività e la cattiveria agonistica degli avversari. Se pareggiamo questi valori, credo che la qualità di questi ragazzi farà vincere le partite e otterrà grandi risultati, ne sono convinto. C’è grande disponibilità, c’è tanta voglia di ascoltare e di sposare la mia idea di gioco, un pensiero che vorrei trasmettessero all’ambiente: quella voglia di attaccare alti, di essere propositivi e coraggiosi. Credo che il calcio sia anche divertimento e, per chi si impegna al massimo e svolge il proprio lavoro con grande serietà, i risultati arrivano sempre. Sono convinto che con il lavoro quotidiano alla domenica riesca quasi tutto”.

Il debutto al Morra contro l’Ossese

Mister Infantino esordirà domenica nella gara casalinga contro i sardi dell’Ossese, con la Gelbison che farà ritorno allo stadio cittadino “Giovanni Morra”.

“Mi aspetto una partita difficile, come lo saranno tutte le altre – ha aggiunto il tecnico parlando del prossimo impegno di campionato -. L’Ossese sta disputando un inizio di stagione importante e sta ottenendo ottimi risultati. Le squadre sarde – avendo allenato l’Arzachena ne conosco le caratteristiche – sono molto aggressive, caparbie e coraggiose, non mollano mai. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo lavorare prima di tutto su noi stessi, senza guardare gli altri. Oggi dobbiamo fare nostro questo concetto di aggressività e compattezza, diventando un tutt’uno. Questa squadra possiede grande qualità e ci tengo a sottolineare che sta dimostrando notevoli doti umane e una capacità di ascolto che da un gruppo così esperto non mi aspettavo. C’è grande disponibilità: hanno compreso il momento e questo è sinonimo di grande intelligenza e sensibilità”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.