Eccellenza, Battipagliese e Città di Campagna a caccia di punti in casa

La Battipagliese e il Città di Campagna si preparano a una nuova giornata del campionato di Eccellenza, entrambe impegnate tra le mura amiche rispettivamente contro Pro Poggiomarino e Telese Terme. Due sfide delicate, nelle quali i punti in palio potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo della stagione.

Battipagliese al Provenza contro l’imbattuto Pro Poggiomarino

Dopo il pareggio esterno sul campo del Telese Terme, la Battipagliese torna al stadio “Provenza”, dove affronterà un Pro Poggiomarino ancora imbattuto in questo avvio di stagione. Il tecnico Bruno dovrebbe affidarsi allo stesso undici titolare sceso in campo nell’ultimo turno, con la possibilità di apportare qualche accorgimento tattico a centrocampo.

In settimana, per le zebrette, è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria: un risultato da lasciarsi rapidamente alle spalle per concentrarsi esclusivamente sul percorso in campionato. L’obiettivo principale sarà sfruttare il fattore campo e conquistare punti preziosi contro un avversario che finora ha dimostrato notevole solidità e continuità di risultati.

Città di Campagna alla ricerca del riscatto interno

Impegno casalingo anche per il Città di Campagna, chiamato a ritrovare il successo dopo il pareggio a reti bianche della scorsa settimana. I tre punti mancano dalla terza giornata di campionato e la squadra avrà l’occasione di interrompere questo digiuno davanti al proprio pubblico.

Mister Liquidato apporterà alcune modifiche alla formazione rispetto all’undici schierato contro il Lione Montemiletto, con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni offensive e maggiore incisività. La priorità per l’ambiente è una sola: tornare alla vittoria per rilanciare la classifica e il cammino stagionale.

Sostegno del pubblico determinante per il turno casalingo

È tutto pronto per una nuova giornata del torneo di Eccellenza che si preannuncia ricca di emozioni e insidie. Per Battipagliese e Città di Campagna, il spinta dei propri sostenitori e la capacità di sfruttare il fattore casalingo potrebbero rivelarsi gli elementi decisivi per conquistare il massimo risultato.