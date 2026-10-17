Campionati Regionali

Promozione: Santa Maria e Agropoli alla prova del nove

In Promozione il Santa Maria sfida la capolista Sant'Antonio Abate al Carrano, mentre l'Agropoli torna al Guariglia per ritrovare i tre punti contro la Pro Sangiorgese

Di:
Manuel Chiariello
Promozione: Santa Maria e Agropoli alla prova del nove

È un campionato che inizia già a delineare le sue gerarchie, proponendo storie e tappe fondamentali. La Promozione torna in campo con due sfide di grande rilievo per le compagini cilentane: Polisportiva Santa Maria e Agropoli.

Sfida alla capolista per la Polisportiva Santa Maria

I giallorossi, rinfrancati dalla gestione del tecnico Voza, affrontano in casa il Sant’Antonio Abate, attuale capolista del girone. Si tratta di un impegno complesso sulla carta per i cilentani, pronti tuttavia a fare valere il fattore campo davanti ai propri tifosi. Il Sant’Antonio Abate si presenta con numeri da vertice: ancora imbattuto, ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate. Alla Polisportiva Santa Maria servirà una prestazione impeccabile per sovvertire i pronostici e conquistare un risultato positivo.

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L’Agropoli cerca il riscatto al Guariglia

Vietato sbagliare: è questo l’imperativo per l’Agropoli. I delfini, reduci da due pareggi consecutivi, ospitano tra le mura amiche la Pro Sangiorgese. Il ritorno al campo “Guariglia”, dopo la trasferta e la parentesi casalinga disputata al “Carrano”, potrebbe coincidere con l’esordio del neoacquisto Marco Pepe, difensore classe 1990. Un innesto d’esperienza destinato a rinforzare la rosa a disposizione di mister Squillante. Per la formazione biancazzurra la gara rappresenta un test cruciale: l’obiettivo unico resta la vittoria per riprendere la corsa in classifica ed evitare ulteriori passi falsi.

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