Agropoli, assedio senza gol con il Baronissi: Viscido eroe di giornata. I risultati e la classifica

L’Agropoli raccoglie il suo secondo pareggio consecutivo a reti bianche, impattando per 0-0 nella sfida contro il Baronissi. Un risultato che sta stretto ai cilentani, protagonisti di una prestazione arrembante e ricca di occasioni da rete, neutralizzate quasi sistematicamente da una prestazione superlativa dell’estremo difensore ospite Viscido, indiscutibilmente il migliore in campo della giornata.

Assedio cilentano nel primo tempo e show di Viscido

I delfini partono con le marce alte fin dai primi istanti di gara. Già al 2’ Fernandez tenta la conclusione dalla distanza trovando una deviazione in calcio d’angolo, replicando la stessa dinamica due minuti più tardi. L’Agropoli mantiene alta la pressione e al 21’ ci provano in sequenza Tedesco e Canavese, senza però trovare lo spazio decisivo per battere a rete.

Il monologo dei padroni di casa si intensifica alla mezz’ora. Al 31’ Tedesco calcia al volo su una respinta corta della difesa ospite, costringendo Viscido a un intervento miracoloso; sulla prosecuzione dell’azione è Trezza a impegnare nuovamente il portiere del Baronissi, autore di un secondo prodigio consecutivo. Al 36’ Matute sciupa un’ottima chance coordinandosi male da posizione favorevole, mentre al 39’ De Sio sfiora il vantaggio con un tiro che lambisce il palo. Gli ultimi minuti della prima frazione vedono ancora l’Agropoli pericoloso: al 40’ l’incornata di Matute finisce di poco a lato, mentre al 43’ una splendida serpentina di Tedesco si conclude con l’ennesima grande parata di Viscido, che manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0 dopo un primo tempo a senso unico, durante il quale il portiere ospite è rimasto del tutto inoperoso.

Finale concitato con il brivido del gol annullato al Baronissi

La ripresa si apre con ritmi più blandi e per la prima vera fiammata dell’Agropoli bisogna attendere il 19’, quando un diagonale a incrociare di Fernandez termina al lato. Al 28’ si rinnova il duello tra i calciatori bianco-azzurri e il portiere di casa: De Sio calcia a botta sicura sugli sviluppi di una punizione cercando il colpo del KO, ma Viscido si supera ancora una volta.

Sul prosieguo dell’azione da corner, lo stesso De Sio svirgola la conclusione innescando il contropiede del Baronissi, che riesce ad andare in rete con Senatore; la marcatura viene tuttavia annullata dal direttore di gara per posizione di fuorigioco. Nel finale di gara gli ospiti mostrano maggiore brillantezza fisica, ma è ancora l’Agropoli ad andare vicino al bersaglio grosso con Trezza, che prima manda alto di testa e poi, nei minuti conclusivi, chiama Viscido all’ennesimo intervento decisivo della sua giornata per blindare il pareggio finale.

I risultati del girone D e la situazione in classifica

Gli anticipi di sabato hanno visto il successo di misura dell’Atletico Pagani sul Centro Storico Salerno (1-0), la vittoria esterna del Faiano per 3-2 sul campo dell’Atletico Pisciotta e il netto 3-0 del Siano Calcio contro la Poseidon 1958.

Nelle gare di domenica, oltre al pareggio a reti bianche tra Baronissi e Agropoli (0-0), l’Atletico San Gregorio si è imposto per 2-1 sul Città di Bellizzi 1990. Parità tra Club Serre Calcio e Pol. Santa Maria Cilento (1-1), mentre la Pro Sangiorgese ha superato 1-0 la Rocchese. Successo casalingo anche per il S. Antonio Abate, che ha battuto 2-1 il S.C. Victoria Marra.

In classifica, la vetta è condivisa da S. Antonio Abate e U.S. Faiano 1965 con 13 punti, seguiti a una sola lunghezza dal Siano Calcio 2017 a quota 12. L’Agropoli 1921 si attesta al quarto posto a quota 11 punti, mantenendo comunque l’imbattibilità in campionato (3 vittorie e 2 pareggi). L’Atletico Pagani insegue a 10 punti, mentre la Pol. Santa Maria Cilento sale a 8.