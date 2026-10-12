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Baronissi – Agropoli, la telecronaca del match

La gara integrale tra Baronissi ed Agropoli, valida per il campionato di Promozione campana girone D

Di:
Redazione Infocilento
Baronissi – Agropoli, la telecronaca del match

Finisce con uno scialbo 0 a 0 il match tra Baronissi e Agropoli. I delfini fanno la gara ma non riescono a sfondare e portano a casa il secondo pari ad occhiali consecutivo.

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