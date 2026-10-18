Serie D: esordio positivo per Mister Infantino, la Gelbison batte l’Ossese al suo ritorno al Morra

Con una bella cornice di pubblico la Gelbison torna a vincere e lo fa al suo ritorno allo stadio cittadino Giovanni Morra. Esordio positivo per Mister Infantino che porta a casa i suoi primi tre punti alla guida della Gelbison battendo i sardi dell’ Ossesse per 2 a 1, per i rossoblù a segno Balla con un gol lampo ad inizio partita, e poi con Simeri al 37esimo. Il gol degli ospiti arriva invece nella ripresa con Tapparello.

La partita

La prima Gelbison di Mister Infantino è così schierata, Grillo in porta, Altobelli, Silvestri, Viscomi in difesa, Chironi, Kosovan, Sannoh, Santoro, Balla, Piazza e Simeri. Rete lampo della Gelbison con Balla che batte Forzati a meno di un minuto dall’inizio, bravo e veloce Balla su passaggio di Simeri, che con un tiro sotto la traversa porta in vantaggio i suoi.

Al secondo minuto si fa vedere in avanti l’Ossese, ma la Gelbison allontana. Al 6 trova la conclusione gli ospiti con Tapparello che finisce al lato del portiere. Al 14esimo ci prova l’Ossese con una tiro da lontano di Mainardi. che non impensierisce la difesa di casa. Gelbison più volte in avanti, ma poco precisa nell’ultimo passaggio.

Al 35esimo primo calcio d’angolo per la Gelbison, Simeri stacca di testa ma palla che finisce fuori sopra la porta di Forzati. Al 37esimo Piazza recupera un buon pallone a centrocampo, serve Simeri che con un diagonale sigla il due a zero per la Gelbison. Al 43eismo altra occasione per la Gelbison, ci riprova Simeri con una sforbiciata, allontana la difesa in maglia bianconera. Dopo un minuto di extra time i rossoblù finiscono il primo tempo con un doppio vantaggio.

La ripresa

Primo calcio di punizione per l’Ossese al 2 minuto della ripresa, palla in mezzo allontanata dai ragazzi in maglia verde oggi. Al 7 st conclusione di Kosovan della Gelbison che finisce alta. Azione prolungata della Gelbison al 13 st, tiro di Santoro parato da Forzati. Ossese più pericolosa e aggressiva in questo secondo tempo.

Al 25esimo su una disattenzione difensiva rossoblù arriva la rete degli ospiti con Tapparello. Alla mezz’ora due conclusioni da lontano prima di Kosovan della Gelbison, poi dall’altro lato tiro da fuori anche per l’Ossese. Al 36′ tiro di Lagzir della Gelbison che finisce al lato della porta avversaria.

Al 49 st ci prova il portiere Forzati ospite su calcio d’angolo, ma la sfera finisce fuori. Dopo cinque minuti di recupero finisce la gara, la Gelbison torna a vincere contro l’Ossese.