Salernitana: Serse Cosmi verso l’esonero, la sconfitta con il Picerno chiude l’era del tecnico umbro

La panchina della Salernitana si prepara a cambiare padrone. L’avventura di Serse Cosmi alla guida dei granata è ormai giunta al capolinea e nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale dell’esonero da parte della società. A condannare l’allenatore umbro è stato il netto e doloroso 3-0 incassato nell’ultimo turno di campionato sul campo del Picerno, un risultato che ha fatto precipitare la situazione e spinto la dirigenza a prendere provvedimenti immediati per evitare che la stagione comprometta ulteriormente i propri obiettivi.

I numeri della crisi: un avvio ben al di sotto delle aspettative

La decisione di sollevare Cosmi dall’incarico arriva a margine di un avvio di campionato avaro di soddisfazioni. Il tecnico era stato confermato in estate al timone della prima squadra grazie al percorso della passata stagione, culminato con il raggiungimento delle semifinali play-off. Tuttavia, il rendimento di questo avvio di torneo non ha rispecchiato le attese dell’ambiente: 14 punti conquistati in 11 giornate, una media che relega attualmente la Salernitana al dodicesimo posto in classifica. Troppo poco per un gruppo chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

Squadra subito in campo: il Savoia nel mirino e il nodo sostituto

Il programma degli allenamenti riparte immediatamente, ma senza la presenza di Cosmi alla guida della seduta. La squadra si ritrova infatti a lavorare sul campo per preparare l’imminente impegno casalingo contro il Savoia, una sfida delicata in cui servirà una risposta immediata sul piano del gioco e del carattere per risalire la china. Nel frattempo, il direttore sportivo Daniele Faggiano è già al lavoro per individuare la figura ideale a cui affidare il rilancio della squadra. Tra i profili attenzionati e sondati in queste ore dalla dirigenza figura quello di Domenico Toscano, ex allenatore del Catania ed esperto conoscitore della categoria.