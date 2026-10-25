Serie C - Serie D

Serie D: tris della C.O.S. Sarrabus Ogliastra, KO esterno per la Gelbison

Netta sconfitta per la Gelbison a Bari Sardo: la C.O.S. s'impone 3-0 con le reti di Ghia, Murgia e Demarcus. I rossoblù restano fermi a quota 10 punti.

Di:
Antonio Pagano
Serie D: tris della C.O.S. Sarrabus Ogliastra, KO esterno per la Gelbison

La Gelbison sbatte contro la Costa Orientale Sarda: allo stadio “Mario Todde” di Bari Sardo i padroni di casa si impongono per 3-0. A decidere la gara sono state le reti di Ghia, arrivata nel primo tempo sugli sviluppi di un corner, e i gol di Murgia e Demarcus nella ripresa.

Le formazioni in campo al Mario Todde

Mister Infantino schiera dal primo minuto Grillo in porta, con Viscomi, Silvestri e Livingstone a comporre il reparto difensivo. A centrocampo spazio a Pellacani, Uliano, Chironi e Santoro, mentre Simeri, Balla e Piazza completano l’undici titolare nel tridente d’attacco.

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Dall’altro lato, mister Loi risponde mandando in campo Xaxa tra i pali, protetto da Mikhaylovskiy, Arboleda, De Luca e De Montis. In mezzo al campo agiscono Ghia, Ponzo, Murgia e Feola, con la coppia d’attacco formata da Morrone e Nurchi. Prima del fischio d’inizio si contavano soltanto due precedenti complessivi tra le due squadre, risalenti alla stagione 2024/2025 ed entrambi a favore della compagine rossoblù.

Ghia sblocca il match, Murgia e Demarcus chiudono i conti

La gara si sblocca nel finale della prima frazione di gioco: è Juan Martin Ghia, in pieno recupero, a portare in vantaggio la Costa Orientale Sarda. Il centrocampista gialloblù supera Grillo con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa arrivano altre due marcature per i padroni di casa. Al 61′ Alessio Murgia firma il raddoppio, mentre all’80’ è Demarcus a calare il tris definitivo che chiude la partita.

Riscatto C.O.S., Gelbison ferma a 10 punti

Il triplice fischio sancisce il successo della Costa Orientale Sarda, che riscatta la sconfitta dello scorso turno contro il Trastevere e conquista la prima vittoria casalinga della stagione.

I rossoblù di mister Infantino restano invece fermi a quota 10 punti in classifica. Domenica prossima la Gelbison tornerà tra le mura amiche per affrontare l’Atletico Lodigiani.

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