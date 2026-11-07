Eccellenza: sfide interne per Battipagliese e Città di Campagna per ritrovare la vittoria

L’undicesimo turno del campionato di Eccellenza propone un fine settimana cruciale per le formazioni della provincia di Salerno. Sia la Battipagliese sia il Città di Campagna saranno impegnati tra le mura amiche con l’obiettivo di sfruttare appieno il fattore campo. Per entrambe le compagini l’appuntamento rappresenta un passaggio fondamentale della stagione per interrompere i rispettivi periodi di digiuno, ritrovare la via dei tre punti e dare nuova energia alle proprie classifiche.

La Battipagliese ritrova il pubblico di casa: al Provasi arriva il Città di Solofra

Dopo il pareggio in trasferta ottenuto nel derby contro il Città di Pontecagnano, la Battipagliese si appresta a tornare in campo allo Stadio Provenza per affrontare il Città di Solofra. L’ambiente bianconero avverte forte la necessità di conquistare un successo pieno, un risultato che manca ormai dalla partita disputata contro la San Severinese.

Mister Bruno sta analizzando diverse opzioni per superare l’ostacolo irpino. L’obiettivo è tornare a conquistare i tre punti e dare una nuova spinta al proprio cammino in campionato. Alla luce delle ultime prestazioni e del dispendio energetico della precedente sfida, non si escludono cambi nell’undici titolare. Le maggiori novità potrebbero riguardare il centrocampo, snodo chiave del gioco su cui la guida tecnica intende intervenire per incrementare la qualità della manovra e l’intensità della pressione.

Città di Campagna alla prova Pontecagnano: difesa sotto osservazione per la svolta

Scenario del tutto simile a Campagna, dove la squadra locale ospiterà il Città di Pontecagnano in una sfida che si preannuncia tesa e ricca di spunti. Gli alburnini attraversano un momento delicato e sono chiamati a spezzare l’astinenza di vittorie che si trascina ormai dalla terza giornata di campionato.

In vista del match contro la compagine di Pontecagnano, Mister Liquidato valuta diversi correttivi alla formazione iniziale scesa in campo contro lo Sporting Ponte. Per provare a centrare il risultato pieno, il tecnico potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione iniziale vista contro lo Sporting Ponte, con particolare attenzione al reparto difensivo. Registrare la retroguardia rappresenta la priorità assoluta per arginare gli attacchi avversari e ritrovare la solidità necessaria a muovere la graduatoria.

Il fattore campo per rilanciarsi in classifica

Il fine settimana di Eccellenza si presenta dunque determinante per gli equilibri del girone. Sia la Battipagliese sia il Città di Campagna avranno il vantaggio di disputare questi delicati scontri diretti davanti ai propri sostenitori. Due sfide importanti, dunque per le formazioni salernitane chiamate a sfruttare il fattore campo per ritrovare punti, fiducia e continuità. Le risposte del rettangolo di gioco stabiliranno se il doppio appuntamento casalingo consentirà alle due squadre di dare la svolta auspicata al rispettivo percorso stagionale.