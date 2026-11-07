Promozione: weekend decisivo per Agropoli e Polisportiva Santa Maria

Pomeriggio intenso per il campionato di Promozione campana, che propone due sfide cruciali con protagoniste le formazioni cilentane dell’Agropoli e della Polisportiva Santa Maria.

L’Agropoli fa visita all’Atletico Pisciotta dopo il riscatto in Coppa

Dopo la tempesta sembra essere tornato il sereno in casa dei delfini. La vittoria netta e convincente in Coppa Italia contro il Sant’Antonio Abate, diretta concorrente per il titolo, ha rasserenato gli animi di una piazza scossa nelle ultime settimane dalla mancanza di risultati e dall’esonero dell’allenatore Squillante.

In attesa della nomina della nuova guida tecnica, i biancoazzurri fanno visita all’Atletico Pisciotta, formazione in piena lotta per evitare la retrocessione. L’Agropoli ha mostrato una reazione d’orgoglio di rilievo e ora ha il preciso obiettivo di conquistare i tre punti anche in campionato, cercando di abbinare prestazione e reti. L’avversario appare in difficoltà: i padroni di casa arrivano al match reduci da sei sconfitte consecutive, che hanno vanificato la partenza sprint da sei punti nelle prime due giornate.

La Polisportiva Santa Maria ospita il Siano al “Carrano”

Sul fronte Polisportiva Santa Maria, allo stadio “Carrano” di Castellabate arriva il Siano, compagine di alto livello in piena corsa playoff e ancora imbattuta in trasferta.

La società giallorossa prosegue nell’opera di rafforzamento della rosa, ufficializzando l’ingaggio del giovane esterno offensivo Crisciullo. La squadra guidata da mister Voza ha registrato un progressivo miglioramento sul piano del gioco e dei risultati. La sfida di questo pomeriggio presenta tuttavia diverse insidie: conquistare un risultato utile rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita dei cilentani.