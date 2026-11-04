Agropoli, dopo l’esonero di Luigi Squillante tre nomi per la panchina

L’Unione Sportiva Agropoli ha ufficializzato ieri l’esonero dell’allenatore Luigi Squillante. A pesare sulla decisione della dirigenza sono stati gli ultimi risultati negativi: la sconfitta incassata contro l’Atletico Pagani e il successivo pareggio con la Poseidon hanno spinto la società a intervenire con un cambio alla guida tecnica per dare una scossa all’ambiente.

Toto-panchina: i tre profili al vaglio della società

Il direttore tecnico Francesco Magna e i vertici societari sono già al lavoro per individuare il nuovo allenatore a cui affidare la guida dei delfini. Al momento sono tre le opzioni al vaglio della dirigenza:

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Salvatore Ambrosino , già alla guida dell’Agropoli nella stagione 2023/24;

, già alla guida dell’Agropoli nella stagione 2023/24; Egidio Pirozzi , altro profilo ben noto all’ambiente biancazzurro per aver allenato i cilentani nell’annata 2013/14;

, altro profilo ben noto all’ambiente biancazzurro per aver allenato i cilentani nell’annata 2013/14; Giovanni Durazzo, ex tecnico del Città di Gragnano, che rappresenterebbe una soluzione inedita rispetto al passato.

La società intende sciogliere la riserva nei prossimi giorni per individuare la figura adatta a rilanciare le ambizioni del club nel prosieguo della stagione.

Coppa Campania, Liguori in panchina contro il Sant’Antonio Abate

Nel frattempo la squadra deve concentrarsi sugli impegni di campo. All’orizzonte c’è l’ottavo di finale di Coppa Campania contro il Sant’Antonio Abate, compagine al comando del girone D del campionato di Promozione.

In attesa di definire l’arrivo del nuovo responsabile tecnico, l’Agropoli sarà guidata temporaneamente da mister Liguori, chiamato a gestire un appuntamento delicato e a condurre il gruppo verso un risultato utile a restituire entusiasmo all’ambiente.