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Comune di Salerno, concorso pubblico per 2 giornalisti a tempo indeterminato

Il Comune di Salerno seleziona 2 Funzionari della Comunicazione a tempo indeterminato. Candidature aperte su inPA dal 5 novembre al 4 dicembre 2026.

Di:
Ernesto Rocco
Municipio Salerno
2 min di lettura

Il Comune di Salerno ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 Funzionari della Comunicazione (Area dei Funzionari ed E.Q.). La figura ricercata coprirà il ruolo di Specialista nei rapporti con i media e Giornalista Pubblico, con l’obiettivo di rafforzare la struttura di informazione istituzionale dell’ente locale. La procedura selettiva ha preso il via ufficialmente oggi, giovedì 5 novembre 2026.

Dettagli del bando e posizioni aperte

La selezione pubblica riguarda la copertura di 2 posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a impegno orario pieno. L’inserimento previsto si colloca nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.), categoria riservata a professionisti con competenze specifiche nell’ambito della comunicazione pubblica e delle relazioni con la stampa. La valutazione delle candidature avverrà tramite una selezione combinata per titoli ed esami, mirata a verificare sia il percorso formativo e professionale dei candidati sia le competenze tecniche necessarie.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti candidati possono inoltrare la propria richiesta a partire dalle ore 00:01 di giovedì 5 novembre 2026. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per le ore 23:59 del 4 dicembre 2026.

La procedura di candidatura è interamente digitalizzata: l’unica modalità ammessa per la presentazione della domanda è l’invio telematico tramite il Portale unico del reclutamento inPA. Non saranno prese in considerazione domande inviate attraverso canali differenti o oltre la data di scadenza indicata.

Consultazione del bando e requisiti richiesti

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente a tutti gli allegati tecnici, è disponibile per la consultazione pubblica all’interno del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Salerno.

I dettagli relativi ai requisiti specifici di accesso — inclusi i titoli di studio ammessi e l’eventuale iscrizione all’Albo dei Giornalisti — unitamente all’elenco delle materie oggetto delle prove d’esame, sono reperibili direttamente sulla piattaforma istituzionale dell’ente.

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