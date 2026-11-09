Donna di 31 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale di Polla: disposta l’autopsia

Sarà l’esame autoptico a fornire elementi decisivi per chiarire le cause del decesso della 31enne di origine senegalese, morta a Polla dopo essere stata visitata e dimessa dall’ospedale “Luigi Curto”.

La Procura della Repubblica di Lagonegro ha ordinato l’accertamento medico-legale sulla salma, attualmente sotto sequestro nell’ambito delle indagini scattate a seguito della denuncia presentata dal marito della vittima. Nella giornata di domani il magistrato conferirà l’incarico ai consulenti tecnici che dovranno eseguire i rilievi necroscopici.

La ricostruzione dei fatti e la corsa dei soccorsi

La vicenda ha avuto inizio la scorsa settimana. La giovane donna, dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava a Sanza, è stata inizialmente assistita presso la Casa di Comunità locale. Successivamente, il personale sanitario del 118 ne ha disposto il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polla. Presso la struttura ospedaliera la paziente è stata sottoposta ad accertamenti e, al termine della visita, è stata dimessa.

Il peggioramento e le indagini della magistratura

Dopo il rientro nell’abitazione di alcuni amici, le condizioni di salute della 31enne sono rapidamente precipitate, fino al decesso.

La donna si trovava in Italia da sole due settimane, giunta nel Paese per ricongiungersi con il marito. La formale denuncia presentata dal coniuge ha avviato l’azione della magistratura, chiamata a ricostruire la sequenza dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità professionali o organizzative. L’esame autoptico costituisce un passaggio essenziale per fare piena luce sulle cause cliniche della morte e sui passaggi sanitari che hanno preceduto il drammatico epilogo.