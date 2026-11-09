Donna di 31 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale di Polla: disposta l’autopsia

Sarà l’esame autoptico a fornire elementi decisivi per chiarire le cause del decesso della 31enne di origine senegalese, morta a Polla dopo essere stata visitata e dimessa dall’ospedale “Luigi Curto”.
La Procura della Repubblica di Lagonegro ha ordinato l’accertamento medico-legale sulla salma, attualmente sotto sequestro nell’ambito delle indagini scattate a seguito della denuncia presentata dal marito della vittima. Nella giornata di domani il magistrato conferirà l’incarico ai consulenti tecnici che dovranno eseguire i rilievi necroscopici.
La ricostruzione dei fatti e la corsa dei soccorsi
La vicenda ha avuto inizio la scorsa settimana. La giovane donna, dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava a Sanza, è stata inizialmente assistita presso la Casa di Comunità locale. Successivamente, il personale sanitario del 118 ne ha disposto il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polla. Presso la struttura ospedaliera la paziente è stata sottoposta ad accertamenti e, al termine della visita, è stata dimessa.
Il peggioramento e le indagini della magistratura
Dopo il rientro nell’abitazione di alcuni amici, le condizioni di salute della 31enne sono rapidamente precipitate, fino al decesso.
La donna si trovava in Italia da sole due settimane, giunta nel Paese per ricongiungersi con il marito. La formale denuncia presentata dal coniuge ha avviato l’azione della magistratura, chiamata a ricostruire la sequenza dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità professionali o organizzative. L’esame autoptico costituisce un passaggio essenziale per fare piena luce sulle cause cliniche della morte e sui passaggi sanitari che hanno preceduto il drammatico epilogo.
- Incidente stradale davanti al cimitero di Campagna: 37enne di Ascea ferito alla testa9 Novembre 2026
- Blitz contro il lavoro nero nel salernitano: sospesi 6 locali e sanzioni per oltre 121 mila euro9 Novembre 2026
- Aggressione alla stazione di Battipaglia: 27enne grave in ospedale8 Novembre 2026
- Dramma ad Agropoli, anziano trovato morto in casa8 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app