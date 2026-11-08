Dramma ad Agropoli, anziano trovato morto in casa

Trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Un dramma della solitudine si è consumato nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli, in viale Lombardia, dove i soccorritori hanno rinvenuto il corpo esanime di un anziano all’interno del proprio appartamento.

La ricostruzione dei fatti e l’allarme

A far scattare le operazioni di soccorso è stata la donna che si occupava dell’assistenza quotidiana dell’uomo. Giunta presso l’appartamento di viale Lombardia nel primo pomeriggio, la donna ha bussato più volte senza ricevere alcuna risposta. Preoccupata per il silenzio insolito, ha immediatamente chiesto aiuto ai vicini di casa, i quali hanno tempestivamente contattato i numeri di emergenza.

L’intervento dei soccorsi in viale Lombardia

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per consentire l’accesso al personale sanitario e alle forze dell’ordine, i caschi rossi hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione. Una volta all’interno, la drammatica scoperta: l’anziano giaceva ormai privo di vita.

Le cause del decesso

I primi riscontri effettuati sul posto orientano i rilievi verso un malore improvviso che non avrebbe lasciato al malcapitato il tempo di chiedere aiuto. L’uomo viveva da solo, facendo affidamento unicamente sul supporto periodico della collaboratrice domestica. Spetterà ora alle autorità competenti completare gli accertamenti di rito per confermare le cause naturali del decesso.