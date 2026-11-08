Ultim'oraStefano Cataldo muore in Tanzania: tragico malore per il volontario di Torre Orsaia18:34
Cilento

Dramma ad Agropoli, anziano trovato morto in casa

Dramma in viale Lombardia ad Agropoli: un anziano è stato trovato senza vita in casa. L'allarme lanciato dalla badante, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Di:
Ernesto Rocco
Vigili del Fuoco
2 min di lettura

Trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Un dramma della solitudine si è consumato nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli, in viale Lombardia, dove i soccorritori hanno rinvenuto il corpo esanime di un anziano all’interno del proprio appartamento.

La ricostruzione dei fatti e l’allarme

A far scattare le operazioni di soccorso è stata la donna che si occupava dell’assistenza quotidiana dell’uomo. Giunta presso l’appartamento di viale Lombardia nel primo pomeriggio, la donna ha bussato più volte senza ricevere alcuna risposta. Preoccupata per il silenzio insolito, ha immediatamente chiesto aiuto ai vicini di casa, i quali hanno tempestivamente contattato i numeri di emergenza.

L’intervento dei soccorsi in viale Lombardia

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per consentire l’accesso al personale sanitario e alle forze dell’ordine, i caschi rossi hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione. Una volta all’interno, la drammatica scoperta: l’anziano giaceva ormai privo di vita.

Le cause del decesso

I primi riscontri effettuati sul posto orientano i rilievi verso un malore improvviso che non avrebbe lasciato al malcapitato il tempo di chiedere aiuto. L’uomo viveva da solo, facendo affidamento unicamente sul supporto periodico della collaboratrice domestica. Spetterà ora alle autorità competenti completare gli accertamenti di rito per confermare le cause naturali del decesso.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità