Incidente a Sapri: auto si ribalta nella notte in località Timpone, ferita 20enne

Un violento incidente stradale si è verificato nel cuore della notte, intorno alle ore 4:00, in località Timpone sul territorio comunale di Sapri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una giovane del posto al volante della propria vettura, una Nissan Micra, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per impattare con violenza contro il muretto che delimita la carreggiata. A seguito del terribile scontro, il veicolo si è ribaltato al centro della sede stradale.

I soccorsi e il trasporto all’ospedale dell’Immacolata

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 dell’associazione “New Geo”, che hanno prontamente prestato le prime cure sul posto alla venticinquenne. La giovane è stata poi trasferita presso il vicino ospedale “Immacolata” di Sapri per gli accertamenti clinici del caso, che comprendono anche i tossicologici e gli esami alcolemici di rito. Da quanto si apprende, la ragazza non avrebbe fortunatamente riportato ferite di grave entità.

I rilievi dei Carabinieri della Radiomobile di Sapri

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo del plico stradale sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e messo in sicurezza l’area per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.