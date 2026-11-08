Eboli, controlli della Polizia Municipale tra centro e litoranea: inseguimento, droga sequestrata e sanzioni

Prosegue senza sosta l’attività di presidio del territorio, sicurezza urbana e controllo stradale messa in campo dalla Polizia Municipale di Eboli, coordinata dal Comandante, Tenente Colonnello Daniele De Sanctis. Nella serata di ieri gli agenti hanno intensificato le verifiche lungo la fascia costiera, tra la località Campolongo e la Strada Provinciale 175 “Litoranea”, oltre che nel centro cittadino, portando a termine diverse operazioni di rilievo.

Inseguimento sulla SP 175 e sequestro di sostanze stupefacenti

L’intervento più movimentato si è registrato lungo la SP 175 Litoranea. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente nel tentativo di darsi alla fuga ed eludere il controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, terminato con il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Il conducente ha mostrato sin da subito un evidente stato di agitazione, inducendo gli operatori a procedere all’ispezione del mezzo, all’interno del quale è stata rinvenuta una bustina contenente hashish. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, mentre a carico dell’uomo è scattato il ritiro immediato della patente di guida, unitamente alla sanzione per guida pericolosa e velocità non commisurata (articoli 141 e 142 del Codice della Strada) e alla segnalazione alla Prefettura di Salerno per detenzione di stupefacenti per uso personale (articolo 75 del D.P.R. 309/90).

Interventi nel centro cittadino e controlli sulla micromobilità

Sempre nella giornata di ieri, i controlli si sono concentrati nel centro cittadino di Eboli, dove gli agenti hanno fermato e sanzionato un automobilista sorpreso alla guida completamente privo di patente.

Nello stesso contesto operativo è stata posta sotto la lente anche la micromobilità: gli operatori hanno intercettato una bicicletta elettrica a pedalata assistita che, a seguito di un’ispezione tecnica preliminare, è risultata manomessa nelle sue caratteristiche costruttive per sviluppare velocità superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Il quadro sintetico delle sanzioni e dei verbali elevati

Questi risultati si sommano al bilancio complessivo dei serrati controlli effettuati tra Eboli centro e la località Campolongo, nel corso dei quali il Comando ha elevato numerose sanzioni per gravi violazioni al Codice della Strada e ai regolamenti comunali:

2 verbali per guida senza patente (articolo 116 del Codice della Strada, tra centro e fascia costiera);

1 verbale per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa RCA (articolo 193 del Codice della Strada);

1 verbale per mancanza dei documenti di circolazione a bordo (articolo 180 del Codice della Strada);

2 verbali per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (articolo 172 del Codice della Strada);

1 sanzione amministrativa per disturbo della quiete pubblica legato a schiamazzi e abuso di alcol, in violazione dell’articolo 61 del Regolamento di Polizia Urbana.

Impegno costante per la tutela del territorio e della legalità

L’azione del Comando guidato dal Tenente Colonnello De Sanctis proseguirà con regolarità anche nei prossimi giorni, attraverso servizi mirati a garantire il rispetto della legalità, la tutela del decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale su tutto il territorio comunale di Eboli.