Contromano sulla Cilentana con le tre figlie: la polizia penitenziaria la ferma e la scorta in ospedale

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Tra fiabe, stelle e colori: si accende la magia delle Luci d’Artista a Salerno C’è un momento dell’anno in cui Salerno cambia volto. Le strade si vestono di luce e colori, le piazze diventano scenari da fiaba e anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un viaggio fatto di meraviglia, arte e magia. Quel momento è arrivato. Si accendono oggi le Luci d’Artista in città, giunte alla loro ventunesima edizione. Un percorso diffuso di installazioni luminose che vestono la città a festa, e quest’anno sono tante le novità da scoprire. Salerno è la prima città d’Italia ad illuminare le luci ed è pronto da qui che il sindaco Vincenzo De Luca ha voluto far partire il suo messaggio di pace. Si parte dalla Villa Comunale, trasformata in un gigantesco libro di favole a cielo aperto. Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e Gretel e Giacomino e il fagiolo magico: quattro mondi incantati, con grandi libri luminosi e scenografie pensate soprattutto per far sognare i più piccoli. Ma la meraviglia non si ferma qui. I palazzi storici diventano quest’anno delle grandi tele sulle quali prendono vita spettacolari giochi di video mapping: le facciate di Palazzo Genovese, Palazzo Sant’Agostino, del Teatro Verdi e del Liceo Tasso si animano, regalando una nuova veste ad alcuni degli angoli più belli della città. E poi c’è il ritorno di una delle installazioni più amate: il Sistema Solare. Dopo quattordici anni, in piazza Flavio Gioia tornano a brillare il Sole, i pianeti e una suggestiva Via Lattea. E a tornare sono anche i pinguini sul litorale, tra i soggetti più fotografati delle passate edizioni. Tra le novità anche I Cristalli, che illumineranno corso Vittorio Emanuele, mentre altre installazioni accompagneranno cittadini e visitatori dal centro alla zona orientale. Salerno si accende e ancora una volta e invita tutti a riscoprirla sotto una luce diversa, quella della magia del Natale.