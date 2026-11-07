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Contromano sulla Cilentana con le tre figlie: la polizia penitenziaria la ferma e la scorta in ospedale

Tra fiabe, stelle e colori: si accende la magia delle Luci d’Artista a Salerno C’è un momento dell’anno in cui Salerno cambia volto. Le strade si vestono di luce e colori, le piazze diventano scenari da fiaba e anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un viaggio fatto di meraviglia, arte e magia. Quel momento è arrivato. Si accendono oggi le Luci d’Artista in città, giunte alla loro ventunesima edizione. Un percorso diffuso di installazioni luminose che vestono la città a festa, e quest’anno sono tante le novità da scoprire. Salerno è la prima città d’Italia ad illuminare le luci ed è pronto da qui che il sindaco Vincenzo De Luca ha voluto far partire il suo messaggio di pace. Si parte dalla Villa Comunale, trasformata in un gigantesco libro di favole a cielo aperto. Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e Gretel e Giacomino e il fagiolo magico: quattro mondi incantati, con grandi libri luminosi e scenografie pensate soprattutto per far sognare i più piccoli. Ma la meraviglia non si ferma qui. I palazzi storici diventano quest’anno delle grandi tele sulle quali prendono vita spettacolari giochi di video mapping: le facciate di Palazzo Genovese, Palazzo Sant’Agostino, del Teatro Verdi e del Liceo Tasso si animano, regalando una nuova veste ad alcuni degli angoli più belli della città. E poi c’è il ritorno di una delle installazioni più amate: il Sistema Solare. Dopo quattordici anni, in piazza Flavio Gioia tornano a brillare il Sole, i pianeti e una suggestiva Via Lattea. E a tornare sono anche i pinguini sul litorale, tra i soggetti più fotografati delle passate edizioni. Tra le novità anche I Cristalli, che illumineranno corso Vittorio Emanuele, mentre altre installazioni accompagneranno cittadini e visitatori dal centro alla zona orientale. Salerno si accende e ancora una volta e invita tutti a riscoprirla sotto una luce diversa, quella della magia del Natale.

Di:
Costabile Pio Russomando
Contromano sulla Cilentana con le tre figlie: la polizia penitenziaria la ferma e la scorta in ospedale
2 min di lettura

Poteva trasformarsi in una tragedia, si è chiusa con un gesto di prontezza e umanità. È accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la strada Cilentana, dove una pattuglia della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano si è trovata davanti a una scena che ha richiesto un intervento immediato.

L’auto contromano allo svincolo di Futani

Gli agenti hanno notato un’auto, guidata da una donna, che nei pressi di Futani aveva imboccato uno svincolo contromano. Una manovra potenzialmente fatale, su un’arteria trafficata come la Cilentana, sia per chi era a bordo sia per gli altri automobilisti.

Senza perdere tempo, i poliziotti sono riusciti a bloccare la vettura prima che la situazione degenerasse.

La donna sotto choc per il malore della figlia

Avvicinatisi all’auto, gli agenti hanno compreso le ragioni di quella manovra. La donna era in evidente stato di choc: una delle figlie aveva accusato un malore. Con lei, in auto, viaggiavano infatti tutte e tre le figlie.

La paura e la fretta di raggiungere l’ospedale di Vallo della Lucania, con ogni probabilità, le avevano fatto perdere la lucidità alla guida.

La scorta fino all’ospedale

Gli uomini della polizia penitenziaria hanno prima tranquillizzato la donna, poi hanno deciso di scortarla fino all’ospedale, garantendo che la figlia ricevesse le cure necessarie nel minor tempo possibile e che il tragitto si svolgesse in sicurezza.

Un intervento fondamentale, che ha evitato possibili conseguenze ben più gravi e restituito serenità a una madre in un momento di grande angoscia. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

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