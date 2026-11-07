Contromano sulla Cilentana con le tre figlie: la polizia penitenziaria la ferma e la scorta in ospedale

Poteva trasformarsi in una tragedia, si è chiusa con un gesto di prontezza e umanità. È accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la strada Cilentana, dove una pattuglia della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano si è trovata davanti a una scena che ha richiesto un intervento immediato.
L’auto contromano allo svincolo di Futani
Gli agenti hanno notato un’auto, guidata da una donna, che nei pressi di Futani aveva imboccato uno svincolo contromano. Una manovra potenzialmente fatale, su un’arteria trafficata come la Cilentana, sia per chi era a bordo sia per gli altri automobilisti.
Senza perdere tempo, i poliziotti sono riusciti a bloccare la vettura prima che la situazione degenerasse.
La donna sotto choc per il malore della figlia
Avvicinatisi all’auto, gli agenti hanno compreso le ragioni di quella manovra. La donna era in evidente stato di choc: una delle figlie aveva accusato un malore. Con lei, in auto, viaggiavano infatti tutte e tre le figlie.
La paura e la fretta di raggiungere l’ospedale di Vallo della Lucania, con ogni probabilità, le avevano fatto perdere la lucidità alla guida.
La scorta fino all’ospedale
Gli uomini della polizia penitenziaria hanno prima tranquillizzato la donna, poi hanno deciso di scortarla fino all’ospedale, garantendo che la figlia ricevesse le cure necessarie nel minor tempo possibile e che il tragitto si svolgesse in sicurezza.
Un intervento fondamentale, che ha evitato possibili conseguenze ben più gravi e restituito serenità a una madre in un momento di grande angoscia. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.
- Eboli, anziano trovato morto in casa in piazza Tito Flavio Silvano7 Novembre 2026
- Sequestro a Vibonati, prescritto il reato: prosciolte le due sorelle di Centola7 Novembre 2026
- Neonato di Villammare ricoverato con fratture e lesioni, il fratello resta con la nonna7 Novembre 2026
- Omicidio a Foce Sele: caccia al 36enne in fuga7 Novembre 2026