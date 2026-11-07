Eboli, anziano trovato morto in casa in piazza Tito Flavio Silvano

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Eboli, dove un anziano è stato rinvenuto privo di vita all’interno del proprio appartamento. Si tratta di un architetto che in passato aveva svolto anche il ruolo di consigliere comunale.

Sul posto, situato nella zona di piazza Tito Flavio Silvano, sono tempestivamente giunti i Carabinieri, i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, e gli agenti della Polizia Municipale.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

Gli operatori sanitari, una volta entrati nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo del ritrovamento, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Gli operatori e le forze dell’ordine intervenute hanno comunque avviato i rilievi di rito e le verifiche del caso per ricostruire con esattezza le circostanze dell’accaduto.