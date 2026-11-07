Padula, furti di gasolio a enti e aziende: misure per due giovani

Furti ripetuti di gasolio a Padula: i Carabinieri hanno individuato due giovani del Vallo di Diano ritenuti coinvolti nelle razzie che, nelle ultime settimane, hanno colpito enti pubblici e attività private del territorio.
Appostamenti e videosorveglianza: così le indagini
Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Padula attraverso appostamenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire diversi episodi e di documentare la sottrazione di centinaia di litri di carburante.
Nel mirino anche il Consorzio di Bonifica del Tanagro
Tra gli obiettivi figurano anche i mezzi del Consorzio di Bonifica del Tanagro, oltre ad altre strutture pubbliche e private.
Arresti domiciliari e obbligo di dimora per i due giovani
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, ha portato all’identificazione di due giovani, nei cui confronti sono state disposte misure cautelari: gli arresti domiciliari per uno e l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare per l’altro.
Accertamenti in corso su altri episodi
I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori episodi e responsabilità.
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