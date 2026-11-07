Cronaca

Padula, furti di gasolio a enti e aziende: misure per due giovani

Furti di gasolio a Padula, anche ai mezzi del Consorzio di Bonifica del Tanagro: i Carabinieri individuano due giovani del Vallo di Diano. Scattano le misure.

Di:
Erminio Cioffi
Capaccio Paestum, auto di un ex consigliere vandalizzata a Licinella
1 min di lettura

Furti ripetuti di gasolio a Padula: i Carabinieri hanno individuato due giovani del Vallo di Diano ritenuti coinvolti nelle razzie che, nelle ultime settimane, hanno colpito enti pubblici e attività private del territorio.

Appostamenti e videosorveglianza: così le indagini

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Padula attraverso appostamenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire diversi episodi e di documentare la sottrazione di centinaia di litri di carburante.

Nel mirino anche il Consorzio di Bonifica del Tanagro

Tra gli obiettivi figurano anche i mezzi del Consorzio di Bonifica del Tanagro, oltre ad altre strutture pubbliche e private.

Arresti domiciliari e obbligo di dimora per i due giovani

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, ha portato all’identificazione di due giovani, nei cui confronti sono state disposte misure cautelari: gli arresti domiciliari per uno e l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare per l’altro.

Accertamenti in corso su altri episodi

I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori episodi e responsabilità.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità