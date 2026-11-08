Cronaca

Eboli, sbanda con l’auto dopo il fermo: denunciato trentottenne senza patente

Incidente autonomo a Eboli: la Polizia Municipale sanziona e denuncia un trentottenne recidivo senza patente. Veicolo sequestrato per la confisca.

Di:
Antonio Elia
Eboli, sbanda con l'auto dopo il fermo: denunciato trentottenne senza patente
2 min di lettura

Nella giornata odierna, il personale del Comando di Polizia Municipale di Eboli è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale autonomo verificatosi sul territorio comunale. Giunti tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’impatto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del conducente, un cittadino di nazionalità ucraina di 38 anni residente nel salernitano, avviando contestualmente le verifiche documentali tramite le banche dati in uso alle forze di polizia.

I riscontri sui precedenti e la guida senza patente

Dagli accertamenti è emerso un quadro di grave e reiterata irregolarità: l’uomo si era posto alla guida sprovvisto di un titolo abilitativo valido, poiché il documento di guida estero in suo possesso gli era già stato ritirato nel novembre 2024 per mancata conversione nei termini di legge. Ulteriori riscontri hanno permesso di appurare che il trentottenne era già stato fermato e sanzionato lo scorso mese di settembre per guida senza patente, occasione nella quale lo stesso veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo.

La denuncia alla Procura di Salerno e il sequestro del veicolo

Alla luce della recidiva infrabiennale, il conducente è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per il reato di guida senza patente reiterata nel biennio, ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada. Sul piano amministrativo, gli operatori della Polizia Locale hanno contestato al soggetto le pesanti sanzioni pecuniarie previste per la circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo e per la perdita di controllo del mezzo, procedendo all’immediato sequestro amministrativo dell’autovettura ai fini della confisca definitiva. Il veicolo è stato rimosso con il soccorso stradale e affidato in custodia alla depositeria giudiziaria.

I controlli per la sicurezza stradale sul territorio

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di presidio della sicurezza stradale e di controllo del territorio assicurate quotidianamente dal Comando di Polizia Municipale di Eboli, mirate a contrastare i comportamenti di guida più pericolosi per l’incolumità pubblica.

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