Cilento

Escursionista cade nell’Oasi Trentova-Tresino: recuperato in elicottero

Incidente lungo i sentieri tra Agropoli e Castellabate. Una donna scivola per diversi metri: necessario l'intervento dell'eliambulanza per il recupero in area impervia.

Di:
Manuel Chiariello
Escursionista cade nell'Oasi Trentova-Tresino: recuperato in elicottero
1 min di letturaAggiornato il

Una tranquilla escursione domenicale a cavallo nell’Oasi Naturalistica di Trentova-Tresino, situata tra i comuni di Agropoli e Castellabate, si è trasformata in un drammatico episodio di cronaca. Nella tarda mattinata di oggi, una donna è rimasta coinvolta in una brusca caduta da cavallo lungo i sentieri della riserva, scivolando per diversi metri.

L’intervento dell’eliambulanza nell’area impervia dell’oasi

Le cause e le dinamiche esatte dell’incidente restano ancora da chiarire, ma la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente.

Data la conformazione impervia della zona, resa difficile dalla fitta vegetazione, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza Felix 2. Un’ambulanza, precedentemente attivata, è infatti rimasta bloccata lungo il sentiero sterrato.

I sanitari sono giunti sul posto per prestare le prime cure all’escursionista e procedere al suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti clinici. Le sue condizioni di salute restano in corso di verifica. La donna avrebbe battuto violentemente la testa riportando un trauma.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità