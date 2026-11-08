Escursionista cade nell’Oasi Trentova-Tresino: recuperato in elicottero

Una tranquilla escursione domenicale a cavallo nell’Oasi Naturalistica di Trentova-Tresino, situata tra i comuni di Agropoli e Castellabate, si è trasformata in un drammatico episodio di cronaca. Nella tarda mattinata di oggi, una donna è rimasta coinvolta in una brusca caduta da cavallo lungo i sentieri della riserva, scivolando per diversi metri.

L’intervento dell’eliambulanza nell’area impervia dell’oasi

Le cause e le dinamiche esatte dell’incidente restano ancora da chiarire, ma la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente.

Data la conformazione impervia della zona, resa difficile dalla fitta vegetazione, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza Felix 2. Un’ambulanza, precedentemente attivata, è infatti rimasta bloccata lungo il sentiero sterrato.

I sanitari sono giunti sul posto per prestare le prime cure all’escursionista e procedere al suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti clinici. Le sue condizioni di salute restano in corso di verifica. La donna avrebbe battuto violentemente la testa riportando un trauma.