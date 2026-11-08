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Stefano Cataldo muore in Tanzania: tragico malore per il volontario di Torre Orsaia

Lutto a Torre Orsaia per la scomparsa di Stefano Cataldo, 47 anni, colto da un malore durante una missione umanitaria in Tanzania al servizio dei bambini.

Di:
Erminio Cioffi
Stefano Cataldo muore in Tanzania: tragico malore per il volontario di Torre Orsaia
1 min di lettura

Un improvviso malore ha stroncato la vita di Stefano Cataldo, 47 anni, originario di Torre Orsaia, mentre si trovava in Tanzania per una missione umanitaria.

L’uomo operava all’interno del Paese africano per conto di un’organizzazione non governativa, impegnato in prima persona in un progetto di assistenza focalizzato sulla tutela e sul supporto ai bambini.

Il ricordo di un impegno costante per gli altri

La solidarietà verso i più piccoli rappresentava una scelta di vita a cui Cataldo aveva dedicato tempo ed energie con profonda dedizione.

Sposato e padre di due figli, la sua improvvisa scomparsa lascia un grande dolore tra i familiari e nell’intera comunità locale, dove era stimato e riconosciuto per la sua costante attività nel mondo del volontariato.

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