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Cristina Cappelli nel cast della nuova serie Netflix con Zingaretti

L'attrice Cristina Cappelli di Sala Consilina sarà tra i protagonisti di “Il Capo Perfetto”, la nuova serie Netflix con Luca Zingaretti dal 2 dicembre.

Di:
Erminio Cioffi
Cristina Cappelli nel cast della nuova serie Netflix con Zingaretti
2 min di lettura

C’è anche un volto di Sala Consilina nel cast di una delle nuove produzioni italiane in arrivo su Netflix. L’attrice Cristina Cappelli farà parte di “Il Capo Perfetto”, la nuova serie in sei episodi con protagonista Luca Zingaretti, disponibile sulla piattaforma streaming dal prossimo 2 dicembre.

Una presenza che porta ancora una volta il nome di Sala Consilina nel panorama delle produzioni cinematografiche e televisive nazionali, accanto a interpreti affermati del mondo del cinema.

La trama: ironia e imprevisti nella Motor Valley

La serie racconta la storia di Giulio Zagni, interpretato da Luca Zingaretti, un imprenditore della Motor Valley che da sempre rappresenta il punto di riferimento assoluto della propria azienda, specializzata nella produzione di volanti, e della sua famiglia. Un uomo abituato ad avere tutto sotto controllo, convinto di poter risolvere qualsiasi problema e di avere sempre la risposta giusta.

Ma quando gli ingranaggi della sua vita professionale e familiare iniziano a incepparsi, anche il suo mondo apparentemente perfetto rischia di andare in frantumi. Tra situazioni tragicomiche, imprevisti e colpi di scena, Giulio dovrà trovare il modo di rimettersi in pista.

Un cast d’eccezione, ospiti speciali e regia

Nel cast, oltre a Luca Zingaretti e Cristina Cappelli, figurano Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku. È prevista anche la partecipazione di Nek e la presenza di diversi ospiti speciali, tra cui il campione olimpico Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Anna Carol, Dente e Davide Toffolo.

La regia dei primi tre episodi è affidata a Roan Johnson, mentre gli ultimi tre sono diretti da Niccolò Falsetti. La serie è prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, ed è basata sul film spagnolo “El Buen Patrón” di Fernando León de Aranoa, che firma anche il soggetto della nuova produzione.

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