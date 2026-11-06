Cosa vedere a Paestum in un giorno: templi, museo e mozzarella di bufala

Paestum si visita bene in una giornata: mattina ai templi, mezzogiorno al museo, pomeriggio tra mura, caseifici e spiaggia. Fondata dai Greci intorno al 600 a.C. con il nome di Poseidonia, poi lucana e infine colonia romana dal 273 a.C., conserva tre templi dorici in condizioni straordinarie. Il sito è Patrimonio UNESCO dal 1998.

Mattina: i templi di Paestum

Conviene entrare all’apertura, quando la luce è morbida e il caldo non si fa ancora sentire. Il percorso tocca i tre grandi templi:

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Tempio di Hera (detto “Basilica”) , il più antico, della metà del VI secolo a.C., con le sue colonne rigonfie.

, il più antico, della metà del VI secolo a.C., con le sue colonne rigonfie. Tempio di Nettuno , del V secolo a.C., il più imponente e meglio conservato; studi recenti lo attribuiscono anch’esso a Hera.

, del V secolo a.C., il più imponente e meglio conservato; studi recenti lo attribuiscono anch’esso a Hera. Tempio di Atena (detto “di Cerere”), a nord, costruito intorno al 500 a.C.

Tra un tempio e l’altro si attraversano il Foro romano, l’anfiteatro tagliato in due dalla strada moderna, l’ekklesiasterion dove si riuniva l’assemblea e l’heroon dedicato al fondatore.

Mezzogiorno: il Museo Archeologico

Il museo è a pochi passi dall’area dei templi ed è incluso nel biglietto. Il pezzo più famoso è la Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968: le lastre dipinte intorno al 470 a.C. sono tra le rarissime testimonianze di pittura greca giunte fino a noi. Da vedere anche le metope dell’Heraion alla foce del Sele e le tombe dipinte lucane.

Pranzo: la mozzarella di bufala

La piana di Paestum è terra di bufale. Molti caseifici offrono degustazioni e pranzi con mozzarella appena fatta, ricotta e yogurt di bufala. È il modo più autentico di vivere il territorio.

Pomeriggio: le mura e il mare

La cinta muraria greca corre per quasi cinque chilometri intorno alla città antica, con quattro porte principali. Si può percorrere in parte a piedi o in bicicletta. A fine giornata, le spiagge di Paestum sono a pochi minuti: sabbia fine, dune e tramonti sul Golfo di Salerno.

Consigli per la visita

Durata: almeno 3 ore per templi e museo.

almeno 3 ore per templi e museo. Quando: primavera e autunno sono ideali; d’estate scegli la mattina presto o le aperture serali, quando previste.

primavera e autunno sono ideali; d’estate scegli la mattina presto o le aperture serali, quando previste. Ingresso gratuito: la prima domenica del mese i musei statali sono gratuiti; verifica sempre sul sito ufficiale del Parco.

la prima domenica del mese i musei statali sono gratuiti; verifica sempre sul sito ufficiale del Parco. Come arrivare: la stazione di Paestum è a pochi minuti a piedi dall’ingresso; in auto si arriva dalla Statale 18.

la stazione di Paestum è a pochi minuti a piedi dall’ingresso; in auto si arriva dalla Statale 18. Dintorni: il Museo Narrante dell’Heraion alla foce del Sele e Agropoli, a pochi chilometri.

Domande frequenti

Quanto tempo serve per vedere Paestum? Mezza giornata per templi e museo, una giornata intera con mura, caseifici e mare.

Il biglietto comprende il museo? Sì, il biglietto ordinario include area archeologica e museo.

Paestum è adatta ai bambini? Sì: il percorso è pianeggiante, all’aperto e facilmente percorribile con il passeggino.