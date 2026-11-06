Cosa vedere ad Agropoli: guida a borgo, castello e spiagge

Agropoli è uno dei centri più vivi del Cilento: un borgo antico sul promontorio, un porto e una lunga costa sabbiosa. Il nome deriva dal greco e richiama la “città alta”, la parte fortificata da cui nacque l’abitato.

1. Il castello

Il castello domina il promontorio e il golfo. Orari di apertura e costi del biglietto: ore 9-13 e 15-19, costo a un euro. Cenni storici: [aggiungi periodo e fasi di costruzione, da fonte ufficiale].

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2. Il centro storico

I vicoli del borgo antico, le chiese e le mura. Un giro a piedi richiede circa 30 minuti: parti dalla porta e sali verso il castello.

3. Il lungomare e il porto

Passeggiata, locali e vista sul golfo. Puoi parcheggiare direttamente sul Lungomare o presso l’area portuale; oppure nel parcheggio Landolfi, in centro ad Agropoli.

4. Le spiagge

La principale e più rinomata spiaggia di Agropoli è Trentova da cui è possibile anche accedere all’area naturalistica di Tresino.

5. Dintorni a pochi chilometri

Paestum con i templi greci, Castellabate e Punta Licosa, Velia.

Consigli pratici

Come arrivare e dove lasciare l’auto: presenti parcheggi in centro da cui è possibile raggiungere comodamente il centro storico o il porto.

Quando andare: l’estate per il mare, la primavera e l’autunno per il borgo.

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