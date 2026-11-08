Aggressione alla stazione di Battipaglia: 27enne grave in ospedale

Pomeriggio di alta tensione nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Battipaglia. Un giovane di 27 anni, di nazionalità straniera, è stato vittima di un’aggressione nel corso della quale ha riportato diverse lesioni, arrivando a perdere conoscenza.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi, i cui operatori hanno prestato le prime cure al giovane. Il 27enne ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico commotivo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure del caso.

Le indagini sulla dinamica dell’episodio

Restano da chiarire la dinamica esatta dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al violento episodio. L’aggressione si è verificata in un’area particolarmente frequentata della città, dove proprio di recente la Polizia di Stato e la Polizia Municipale avevano intensificato i controlli e la presenza di agenti in divisa.