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Cronaca

Incidente stradale davanti al cimitero di Campagna: 37enne di Ascea ferito alla testa

Scontro tra due auto all'altezza del cimitero di Campagna. Ferito un 37enne di Ascea, trasportato all'ospedale di Eboli dai soccorritori del 118 Vopi

Di:
Antonio Elia
Incidente stradale davanti al cimitero di Campagna: 37enne di Ascea ferito alla testa
1 min di lettura

Un incidente stradale si è verificato lungo la carreggiata antistante il cimitero del comune di Campagna, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro violento per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Intervento del 118 Vopi e soccorso ai feriti

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 della Pubblica Assistenza VO.P.I., che hanno prestato le prime cure sul campo alle persone coinvolte nello schianto e stabilizzato l’area dell’evento.

Trasferimento del 37enne di Ascea all’ospedale di Eboli

Ad avere la peggio nel sinistro è stato un uomo di 37 anni, originario di Ascea. Il conducente ha riportato un trauma cranico con una profonda ferita al capo; dopo le medicazioni e i primi trattamenti d’emergenza eseguiti sul posto, i sanitari ne hanno disposto il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli per approfondimenti diagnostici e radiologici.

Rilievi delle forze dell’ordine e dinamica da chiarire

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi planimetrici e la gestione della viabilità nel tratto interessato. Restano tuttora da chiarire la dinamica esatta del sinistro e le cause che hanno portato all’impatto tra le due vetture.

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