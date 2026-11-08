Campionati Regionali

Eccellenza, l’Agerola allunga: +3 sul Poggiomarino. Campagna, tre punti d’oro. Battipagliese, pari con il Solofra

Eccellenza Campania girone B, 11ª giornata: Agerola in fuga, il Campagna batte 2-0 il Pontecagnano, pari per la Battipagliese con il Solofra. Risultati e classifica.

Di:
Ernesto Rocco
Eccellenza, l'Agerola allunga: +3 sul Poggiomarino. Campagna, tre punti d'oro. Battipagliese, pari con il Solofra
3 min di lettura

L’undicesima giornata del girone B di Eccellenza consegna una capolista sempre più solida. L’Agerola liquida 3-0 l’Alta Hirpinia e sale a quota 28, approfittando dello scontro diretto del Pro Poggiomarino che, nel match delle 11, supera 2-1 la Rossoblu Castel San Giorgio e si porta a tre lunghezze dalla vetta. Frena invece il Costa d’Amalfi, battuto 2-1 dall’Angri: la formazione costiera resta a 22 punti, appaiata proprio alla Rossoblu.

Campagna, vittoria che vale doppio

Il pomeriggio più sorridente per le squadre a sud di Salerno è quello del Città di Campagna 1919, che supera 2-0 il Città di Pontecagnano Faiano Temeraria. Un successo pesante per i granata, che salgono a 12 punti, agganciano la Salernum Baronissi e mettono un piccolo ma prezioso margine tra sé e la zona playout. Una vittoria che dà respiro dopo un periodo complicato e che, soprattutto, arriva in uno scontro diretto per la salvezza.

Pontecagnano, la classifica si fa pesante

Notte fonda, invece, per il Pontecagnano Faiano. Il ko di Campagna lascia i picentini fermi a 7 punti, in penultima posizione insieme al Telese Terme, e dentro la zona rossa della classifica. Il segnale positivo del pari con la Battipagliese della scorsa settimana non ha avuto seguito: serve una svolta immediata per non vedere il treno salvezza allontanarsi.

Battipagliese, un punto che lascia l’amaro

Al Pastena la Battipagliese impatta 1-1 con il Città di Solofra. Un pareggio che muove la classifica, portando le zebrette a quota 16, ma che sa di occasione mancata contro un avversario che lotta nella parte bassa. Con il secondo pari consecutivo, la squadra resta settima e vede la zona playoff a quattro lunghezze, occupata dalla Sanseverinese.

Gli altri campi

Sabato la Sanseverinese ha espugnato Telese con un 1-0 che la proietta a quota 20, al quinto posto. Netto 3-0 dello Sporting Ponte 2019 sul campo dei Lions MM Montemiletto, sempre più fanalino di coda. Spettacolo a Positano: il San Vito supera 5-2 l’Heraclea e lascia l’ultima posizione utile alla retrocessione diretta. Domenica, 1-1 tra Apice e Salernum Baronissi.

RISULTATI – 11ª GIORNATA

Sabato 7 novembre
GS Telese Terme – Sanseverinese 0-1
Lions MM Montemiletto – Sporting Ponte 2019 0-3
San Vito Positano – Heraclea Calcio 5-2

Domenica 8 novembre
Pro Poggiomarino – Rossoblu Castel S. Giorgio 2-1
Agerola – Alta Hirpinia Sport 3-0
Apice Calcio 1964 – Salernum Baronissi 1-1
Battipagliese – Città di Solofra 1-1
Città di Campagna 1919 – Città di Pontecagnano 2-0
U.S. Angri 1927 – Costa d’Amalfi 2-1

CLASSIFICA

Agerola 28
Pro Poggiomarino 25
Rossoblu Castel S. Giorgio 22
Costa d’Amalfi 22
Sanseverinese 20
Sporting Ponte 2019 19
Battipagliese 16
Apice 15
Heraclea 14
Angri 13
Salernum Baronissi 12
Città di Campagna 12
Città di Solofra 11
San Vito Positano 10
Alta Hirpinia 10
GS Telese Terme 7
Città di Pontecagnano Faiano 7
Lions MM Montemiletto 6

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