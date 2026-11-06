Cosa fare nel Cilento nel weekend del 7 e 8 novembre: castagne, borghi e sagre

Il primo weekend di novembre nel Cilento profuma di caldarroste. Tra i borghi del Basso Cilento e le valli dell’interno si moltiplicano sagre e feste dedicate ai prodotti dell’autunno, mentre a Castellabate si corre e a Salerno va in scena un fine settimana tra mare, lirica e teatro.

I borghi e le sagre autunnali

Futani: XVII Festa della Castagna. Il cuore del Basso Cilento celebra uno dei prodotti simbolo dell’autunno con la 17ª edizione, nel centro urbano e attorno a Piazza Monsignor Scaniello.

Venerdì 6 novembre, sera: primi percorsi gastronomici.

Sabato 7, ore 14:30: camminata fitness “in silent”.

Domenica 8, dalle 9:30: esibizioni di karate e laboratori di danza popolare, di sapone artigianale e di apicoltura.

Per tutto il weekend: stand con caldarroste, piatti della tradizione cilentana e mercatini di artigianato locale.

Novi Velia: “La Mburnata”. All’ombra del Monte Gelbison, l’associazione Modalità ON promuove la manifestazione in Piazza Cafasso, per riscoprire il borgo attraverso ricette tipiche e momenti di socialità.

Stand aperti a cena venerdì 6 e sabato 7 novembre; domenica 8 anche a pranzo.

Musica dal vivo cilentana, intrattenimento folk e giochi per bambini.

Vallo di Diano e Alburni

San Rufo: sabato 7 e domenica 8 novembre la 23ª Festa della Castagna, con percorsi del gusto nel centro storico e musica popolare.

sabato 7 e domenica 8 novembre la 23ª Festa della Castagna, con percorsi del gusto nel centro storico e musica popolare. Silla di Sassano: il 7 e 8 novembre “Due castagne e un bicchiere di vino”, con degustazioni di vino locale e caldarroste.

Sport e solidarietà

Domenica 8 novembre, Castellabate: Corsa di San Martino.

Domenica 8 novembre, donazioni di sangue AVIS ad Agropoli, a Capaccio Scalo e a Piaggine. Orari e luoghi nel nostro servizio sul calendario di novembre.

Mare, lirica e teatro a Salerno

Salerno Boat Show, Marina d’Arechi: da venerdì 6 a mercoledì 11 novembre il salone nautico, ingresso gratuito, dalle 10 alle 18.

da venerdì 6 a mercoledì 11 novembre il salone nautico, ingresso gratuito, dalle 10 alle 18. Teatro Verdi: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 “La vedova allegra”, operetta diretta da Jacopo Sipari. [Orari e biglietti da verificare].

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 “La vedova allegra”, operetta diretta da Jacopo Sipari. [Orari e biglietti da verificare]. Teatro delle Arti: Francesco Procopio in “Nemici come Prima”.

Vela d’Autunno, Agropoli

Un fine settimana che unisce i paesaggi interni dell’area cilentana alla ricchezza delle sue tradizioni culinarie, ideale per chi vuole immergersi nei colori dell’autunno.