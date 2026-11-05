Il grande della danza al ManES di Eboli: la lezione di Martha Graham incontra l’archeologia

Venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle ore 10:00, le sale del ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli accoglieranno il quinto appuntamento della rassegna culturale e artistica “Tracce di Memoria | Graham 100”. L’iniziativa nasce per celebrare il centenario della nascita della celebre Martha Graham Dance Company attraverso un itinerario che mette in connessione il patrimonio storico-archeologico del territorio salernitano con l’espressione della danza contemporanea.

Un progetto culturale tra memoria e territorio

La rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione Campania Danza, sotto la direzione artistica di Antonella Iannone, ed è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti speciali Mic/FNSV 2026. Il percorso itinerante ha già coinvolto differenti spazi museali ed istituzioni culturali della provincia di Salerno, ponendosi l’obiettivo di stabilire una continuità concettuale tra la memoria storica dei luoghi e l’eredità lasciata da Martha Graham, figura cardine del movimento tersicoreo mondiale.

Potrebbero interessarti anche:

Le performance dal vivo al museo di Eboli

Nel corso della mattinata espositiva, il percorso museale del ManES diventerà la scenografia naturale per le esibizioni di due distinte realtà del panorama della danza:

Matrafisc Dance Company , fondata a Manchester nel 2015 dai coreografi Lia Colizza e Antonello Apicella, la cui ricerca esplora le interconnessioni tra memoria, psicologia, identità ed esperienza vissuta;

, fondata a Manchester nel 2015 dai coreografi Lia Colizza e Antonello Apicella, la cui ricerca esplora le interconnessioni tra memoria, psicologia, identità ed esperienza vissuta; Compagnia Campania Danza, diretta da Antonella Iannone, storica formazione attiva nella produzione e promozione di spettacoli sul territorio nazionale e internazionale.

L’evento è rivolto ai giovani danzatori, agli appassionati e all’intera cittadinanza, e vedrà la partecipazione speciale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giacinto Romano” di Eboli.

Il profilo delle compagnie promotrici

L’Associazione Campania Danza opera dal 1987 con la finalità di valorizzare le arti performative. Al suo interno ha strutturato nel tempo due compagini d’esibizione dedicate rispettivamente alla danza contemporanea e al repertorio folclorico, impegnate in tournée sia in Italia che all’estero.

La Matrafisc Dance Company articola la propria cifra stilistica sulla trasformazione del vissuto interiore in linguaggio coreografico corporeo, offrendo una proposta di ricerca che si adatta all’interazione diretta con gli spazi storici e museali.