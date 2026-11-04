AVIS di Agropoli: ecco il calendario degli appuntamenti di novembre 2026 per la raccolta sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha pubblicato il calendario ufficiale delle giornate di raccolta sangue previste per il mese di novembre 2026. L’iniziativa mira a garantire la continuità dei servizi trasfusionali negli ospedali e nei presidi sanitari del territorio, rispondendo alle necessità quotidiane di interventi chirurgici, terapie oncologiche ed emergenze sanitarie. L’attività dell’Unità di Raccolta è stata regolarmente autorizzata dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, diretto dal dott. Giovanni D’Arena, a seguito dell’istanza presentata dal presidente dell’associazione, Rosario Capozzolo.
Fondata nel 1998, la sezione cilentana dell’AVIS rivolge un appello sia ai donatori periodici sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo gesto di vicinanza e solidarietà comunitaria.
Calendario delle raccolte sangue di novembre 2026 in ordine alfabetico
Tutte le sedute di donazione si svolgeranno nelle fasce orarie mattutine per consentire il rispetto delle condizioni di digiuno e una corretta gestione dell’afflusso. Di seguito le date suddivise in ordine alfabetico per comune e location:
- Agropoli – Sede AVIS (Via Cannetiello, 26)Orario: dalle 08:00 alle 12:00
- Domenica 8 novembre
- Lunedì 9 novembre
- Giovedì 12 novembre
- Lunedì 16 novembre
- Giovedì 19 novembre
- Domenica 22 novembre
- Lunedì 23 novembre
- Giovedì 26 novembre
- Lunedì 30 novembre
- Capaccio Scalo – Piazza SantiniOrario: dalle 08:00 alle 12:00
- Domenica 8 novembre
- Montecorice – Via Marina Nuova, 47Orario: dalle 08:00 alle 12:00
- Domenica 29 novembre (Referente AVIS Montecorice per info: Ottavio Giannella – 3924776641)
- Oliveto Citra – Piazza EuropaOrario: dalle 08:00 alle 12:00
- Domenica 15 novembre
- Piaggine – Piazza Umberto IOrario: dalle 08:00 alle 12:00
- Domenica 8 novembre
- Roccadaspide – OspedaleOrario: dalle 08:00 alle 12:00
- Venerdì 27 novembre
L’importanza della donazione e la tutela della salute
Ogni sacca di sangue donata costituisce un presidio fondamentale per la tenuta del sistema sanitario locale. Prima della destinazione finale agli ospedali, il sangue raccolto viene sottoposto ad analisi di laboratorio approfondite per garantire la totale sicurezza del ricevente e la tutela del donatore stesso.
La donazione rappresenta un atto completamente anonimo, gratuito e sicuro. Sottoporsi regolarmente ai prelievi consente inoltre al donatore di effettuare un controllo periodico e costante del proprio stato generale di salute.
Come prenotare e indicazioni per i donatori
Per ottimizzare i tempi d’attesa, evitare assembramenti ed essere indirizzati sulle corrette modalità di preparazione al prelievo (come le indicazioni su colazione e digiuno preventivo), l’associazione raccomanda di prenotare la propria donazione in anticipo.
Per informazioni e prenotazioni presso la sede di Agropoli e i punti di raccolta del territorio è possibile contattare l’AVIS ai seguenti recapiti:
- Telefono fisso: 0974 271750
- Telefono cellulare: 345 8389667
- Canali digitali: Pagine ufficiali dell’associazione AVIS Comunale di Agropoli ODV.