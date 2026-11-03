L’AVIS di Agropoli promuove la donazione del sangue: convegno per gli studenti al Liceo “Gatto”

Un gesto semplice, ma dal valore inestimabile per la tutela della salute pubblica e della vita umana. Con l’obiettivo prioritario di sensibilizzare le giovani generazioni e promuovere i valori cardine della solidarietà e della cittadinanza attiva, l’AVIS Comunale di Agropoli ha organizzato un convegno divulgativo in programma martedì 10 novembre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto”. L’appuntamento rappresenterà un fondamentale momento di approfondimento medico-scientifico e di testimonianza diretta orientato ad avvicinare la popolazione scolastica alla donazione del sangue.

Il programma

L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni scolastiche, figure di spicco del panorama sanitario locale e rappresentanti del terzo settore. Ad aprire i lavori saranno la dirigente scolastica del Liceo “A. Gatto”, la professoressa Anna Vassallo, e il presidente dell’Unità di Raccolta (UDR) AVIS Comunale di Agropoli, Rosario Capozzolo.

I quadri clinici, l’importanza delle trasfusioni e la sicurezza dei processi di raccolta saranno illustrati da specialisti dell’ospedale “San Luca”: il dottor Giovanni D’Arena, primario del Centro Trasfusionale, e la dottoressa Sabrina Cammarota, ematologa del medesimo presidio. Il quadro operativo dell’associazione sarà arricchito dai contributi di Giovanni Di Filitto, responsabile dell’UDR AVIS Comunale di Agropoli, e della dottoressa Rosa Vigorito, medico addetto all’unità di raccolta.

Giovani e solidarietà: la voce delle testimonianze

Ampio spazio sarà concesso al dialogo diretto con gli studenti attraverso la presenza di Emilio Del Vecchio, in rappresentanza della Consulta Giovani AVIS Nazionale, ed alla significativa testimonianza di Antonio Cauceglia. Il dibattito e i vari momenti di confronto dell’incontro saranno moderati dalla giornalista di InfoCilento Raffaella Giaccio.

La donazione del sangue costituisce un presidio terapeutico insostituibile ed erogabile esclusivamente grazie alla generosità dei donatori volontari. L’iniziativa intende ribadire come la scelta di donare rappresenti un atto di concreta responsabilità civica e un investimento fondamentale per la coesione sociale e il benessere della comunità.